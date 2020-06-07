نصائح تكنولوجية

أبرز 7 ميزات في تحديث iOS 13.5 يجب عليك معرفتها

أبرز 7 ميزات في تحديث iOS 13.5 يجب عليك معرفتها
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إذا كنت تقوم بتبديل هاتف آيفون القديم إلى هاتف أحدث مثل iPhone SE الجديد، أو تنتقل من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون، فإن التحديث الجديد لنظام التشغيل (آي أوإس) والذي يحمل الرقم iOS 13.5 أضاف الكثير من الميزات التي ستجعل تجربة استخدام لهاتف آيفون تجربة ممتعة وأكثر سهولة.

إليك أبرز 7 ميزات في iOS 13.5 يجب عليك معرفتها:

1- إيقاف المتصلين غير المعروفين:

عند التحديث لإصدار iOS 13.5 يمكنك استخدام ميزة (المتصلين غير المعروفين) Unknown Callers لإيقاف اتصالات الأرقام المجهولة غير الموجودة في جهات الاتصال الخاصة بك.

بمجرد تفعيل الميزة سيسمح الهاتف فقط باستقبال المكالمات من جهات الاتصال الموجودة في الهاتف والأرقام الموجودة في البريد أو الرسائل، وأي اتصال من رقم غير معروف سيذهب مباشرة إلى البريد الصوتي.

2- الوصول لأيقونات الواي فاي والبلوتوث بشكل أسرع:

يمكنك الآن في تحديث iOS 13.5 الوصول مباشرة لخيارات الواي فاي والبلوتوث مباشرة من مركز التحكم بأجهزتك المختلفة بدون الاضطرار لفتح تطبيق الإعدادات والتنقل بين الخطوات المختلفة لتشغيلهما أو إيقافهما.

3- لوحة مفاتيح مضمنة أكثر فاعلية:

أضافت آبل لوحة مفاتيح تُسمى (QuickPath Typing) التي تقدم طريقة للكتابة أسرع من النقر على لوحة المفاتيح الافتراضية، هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للكتابة بيد واحدة وهي جاهزة للاستخدام بمجرد تحديث هاتف آيفون إلى إصدار iOS 13.5.

4- إمكانية تحرير الصور:

حصل تطبيق الصور على تحديث يتيح لك تنظيم الصور وإظهارها بطريقة أسهل، كما أن أدوات التحرير أصبح لها تصميم جديد، بالإضافة للقدرة على استخدام جميع أدوات تحرير الصور في الفيديو، مثل: الفلاتر وضبط السطوع والقص في تطبيق الصور.

5- تطبيق جديد للعثور على الأجهزة:

قامت آبل بدمج تطبيقي Find My Friends و Find My iPhone في تطبيق واحد يسمى Find My وأضافت القدرة على المساعدة في العثور على الأجهزة المفقودة لأشخاص لا تعرفهم.

فعندما تضع علامة على أحد أجهزة آبل على أنه مفقود، ستقوم آبل بالاستعانة بمصادر خارجية لتحديد موقع الجهاز عن طريق مطالبة جميع أجهزة آبل بالبحث عن إشارة البلوتوث الخاصة بالجهاز، وبمجرد عثور جهاز آبل الآخر على هاتفك أو جهازك اللوحي أو الحاسوب المفقود ستتلقى تنبيهًا بذلك.

6- دعم تخصيص الصور الرمزية:

حصل تطبيق الرسائل على دعم لملفات تعريف Memoji، التي تضع صورة مصغرة لوجهك في تطبيق الرسائل، بالإضافة لعناصر تحكم جديدة تتيح لك مزيدًا من التخصيص، مثل: إضافة الماكياج وتقويم الأسنان لصورتك.

8- طريقة مختلفة لمشاركة الصور والروابط:

يدعم تحديث iOS 13.5 طريقة جديدة لمشاركة الصور والروابط من خلال اقتراح جهات اتصال وتطبيقات للمشاركة معها عند النقر على خيار المشاركة.

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