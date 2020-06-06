Coolpad تطلق هاتف COOL10 بسعر 125 دولارًا فقط

أعلنت شركة (كولباد) Coolpad الصينية عن هاتفها الذكي الجديد (كول10) COOL10 الذي يمتاز بسعر منخفض جدًا مقارنةً بمواصفاته.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio P30 مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم COOL UI 9.0B المبنية على إصدار غير محدد من نظام التشغيل أندرويد.

ويقدم (كول10) شاشة بقياس 6.51 بوصات مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، ومع أن دقة الشاشة غير محددة، إلا أنه يتوقع أن تكون 1520×720 بكسل بالنظر إلى سعر الهاتف.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، ولم تُذكر دقة الكاميرتين الثانية والثالثة، ولكنهما تأتيان مع ميزات للتصوير تستخدم الذكاء الاصطناعي. ويأتي الهاتف مع حساس بصمة على جانبه. وهو يحتوي بطارية بسعة 4,900 ميلي أمبير/ الساعة.

ويتوفر الهاتف عبر متجر JD.com الصيني بثلاثة ألوان، هي: الأزرق، والأسود، والأبيض، أما السعر فهو يعادل 125 دولارًا أمريكيًا فقط. وسيبدأ شحنه اعتبارًا من 12 حزيران/ يونيو الجاري.