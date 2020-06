6 خطوات تساعدك في حذف معظم بياناتك من الإنترنت

هل تساءلت يومًا عن كيفية حذف بياناتك من الإنترنت؟ حسنًا، الإجابة المختصرة لهذا السؤال هي: للأسف، لا يمكنك حذف كل بياناتك بشكل نهائي من الإنترنت، ولكنعلى الأقل يمكنك إخفاء (بصمتك الرقمية) Fingerprint على الإنترنت، مما يقلل من فرص حصول الشركات على بياناتك ومعلوماتك لاستخدامها في تحقيق أهدافهم المختلفة، خاصةً استهدافك بالإعلانات.

إليك 6 خطوات تساعدك في حذف بياناتك من الإنترنت:

1- حذف حساباتك على الإنترنت أو إلغاء تنشيطها:

يجب عليك أولًا حذف حساباتك في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: فيسبوك وتويتر وإنستاجرام، لأن الشركات المالكة لهذه المواقع تعتمد على بياناتك بشكل أساسي، حيث تقوم ببيع البيانات والمعلومات التي وافقت على تقديمها للجهات الخارجية لاستهدافك بالإعلانات.

لحذف هذه الحسابات، انتقل إلى إعدادات الحساب الشخصي الخاص بك في كل موقع، وابحث فقط عن خيار إما (إلغاء تنشيط الحساب) Deactivate Account، أو (حذف الحساب) Remove Account، ستجد هذه الخيارات عادة في تبويب الأمان أو الخصوصية.

إذا كنت تواجه مشكلة مع حساب معين، فحاول البحث عبر الإنترنت عن (كيفية حذف حسابي في) How to delete my account at متبوعًا باسم الموقع الذي ترغب في حذف حسابك منه، وإذا تعذر عليك حذف حسابك في هذا الموقع لسبب ما، فيجب عليك القيام بتغيير المعلومات الموجودة في الحساب إلى بيانات أخرى غير مرتبطة بك.

2- قم بإزالة بياناتك من مواقع جمع البيانات:

يمكنك استخدام خدمات مدفوعة متخصصة مثل: Delete Me للقيام بالأمر نيابةً عنك، وذلك من خلال البحث بشكل أكثر عُمقًا في قاعدة بيانات شركات جمع البيانات التي تقوم بجمع معلوماتك وبيعها للجهات المهتمة، مع خيارات أخرى مثل: البحث كل بضعة أشهر للتأكد من عدم إضافة اسمك إلى هذه المواقع.

3- إزالة المعلومات الشخصية من مواقع الإنترنت:

إذا قام شخص ما بنشر معلومات حساسة خاصة بك، مثل: رقم الضمان الاجتماعي أو رقم حساب مصرفي، ولم يوافق مشرف الموقع على حذفها، يمكنك إرسال طلب قانوني إلى جوجل لحذف هذه المعلومات.

قد تستغرق عملية الحذف بعض الوقت، وليس هناك ما يضمن نجاحها، لكنها تعتبر أفضل وسيلة لك إذا وجدت نفسك في مثل هذا الموقف.

4- إزالة نتائج البحث القديمة:

إذا وجدت أن هناك صفحة إنترنت تحتوي على معلومات عنك ترغب في التخلص منها، مثل: صفحتك الشخصية في موقع عملت فيه سابقًا، يمكنك التواصل معهم لتحديث الصفحة، ولكن حتى في هذه الحالة ربما قد تجد اسمك يظهر في نتائج البحث، وهذا غالبًا بسبب أن النسخة القديمة من هذه الصفحة مخزنة مؤقتًا على خوادم جوجل.

في هذه الحالة يمكنك إرسال عنوان URL الخاص بصفحة البحث إلى جوجل على أمل أن تقوم بتحديث خوادمها من خلال حذف نتيجة البحث المخزنة مؤقتًا، بالتأكيد ليس هناك ما يضمن أن جوجل ستزيل بياناتك المخزنة مؤقتًا من خوادمها، ولكن الأمر يستحق المحاولة.

5- أخيرًا، حذف عنوان بريدك الإلكتروني:

اعتمادًا على نوع موفر خدمة البريد الإلكتروني الذي تستخدمه، سيختلف مقدار الإرشادات التي يجب عليك تطبيقها لحذف بريدك الإلكتروني، ولكن غالبًا سيتعين عليك تسجيل الدخول إلى حسابك ثم البحث عن خيار (حذف) أو (إغلاق الحساب)، ستبقى بعض الحسابات مفتوحة لفترة معينة من الوقت لإتاحة الفرصة لإعادة تنشيط البريد الإلكتروني مرة أخرى إذا تراجعت عن قرار الحذف.

وتذكر أن هذه الخطوة يجب أن تكون الأخيرة لأن وجود بريد إلكتروني نشيط ضروري لإكمال الخطوات الأربع السابقة، كما يجب عليك التحلي بالصبر عند تنفيذ هذه العملية، ولا تتوقع إكمالها في يوم واحد، وقد يتعين عليك أيضًا القبول بوجود بعض البيانات التي لن تتمكن من حذفها نهائيًا من الإنترنت.