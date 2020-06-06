نظام أندرويد 11 يسهل التحكم في منزلك الذكي.. إليك كيفية ذلك

كشف الإصدار التجريبي من نظام التشغيل أندرويد 11 (Android 11 beta) – الذي حصل عليه بعض مستخدمي هواتف جوجل Pixel – عن العديد من الميزات الجديدة، منها: تسهيل التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

قدمت جوجل في نظام أندرويد 10 لمستخدمي هواتفها الذكية (بيكسل) ميزة تُسمى (البطاقات والتصاريح) Cards & Passes، التي توفر وصولاً سريعًا إلى (جوجل باي) Google Pay، كما تُسهل التبديل بين بطاقات الدفع للاستخدام بدون اتصال.

فعندما تضغط باستمرار على زر التشغيل في هاتف Pixel، بدلاً من رؤية خيارات إيقاف التشغيل، سترى قسمًا بارزًا أعلى الشاشة يعرض أي بطاقات في (Google Pay)، منها: بطاقات الخصم والائتمان، وطرق شراء تذاكر الأحداث، وتذاكر الطيران، كما يؤدي الضغط على زر التشغيل في هاتف (Pixel 4) إلى إظهار جهات اتصالات الطوارئ والمعلومات الطبية.

وقد قامت جوجل في نظام أندرويد 11 بتطوير هذه الميزة من خلال إضافة بعض الإعدادات الجديدة في قائمة زر التشغيل للتحكم في الأجهزة، وذلك بفضل دعم نظام أندرويد 11 لواجهة تطبيقات برمجية تُسمى (Controls API) تسمح للمطورين بوضع اختصارات التشغيل الآلي لأجهزة المنزل الذكية في قائمة الإعدادات التي تظهر عند الضغط على زر تشغيل الهاتف.

توفر قائمة زر التشغيل الجديدة مجموعة أكبر من الخيارات، حيث تظهر (عناصر التحكم في الأجهزة) Device Controls أسفل ميزة البطاقات، حيث يمكنك الوصول إليها عند الضغط باستمرار على زر التشغيل والإيقاف في الهاتف. وبذلك يمكنك تشغيل الأضواء أو إيقافها وضبط درجة الحرارة بسرعة، والتحكم في أي جهاز متوافق بسهولة.

وهذا يعني أن نظام أندرويد 11 سيتيح للمستخدمين القدرة على التحكم في الأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة من قائمة زر التشغيل، بدلًا من الانتقال إلى تطبيق كل جهاز بمفرده، أو استخدام أدوات خارجية أخرى، طالما أن تطبيقات المنزل الذكي وخدماته متوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات الجديدة في النظام.

ولكن حتى الآن لا يمكن للمستخدمين الذين تلقوا الإصدار التجريبي اختبار ميزة (عناصر التحكم في الأجهزة) الجديدة نظرًا لعدم وجود تطبيقات متاحة الآن لاختبارها، ولكن بالتأكيد ستكون هذه التطبيقات متاحة عند إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 11 رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.