أجهزة محمولة

موتورولا تعلن عن Moto G Fast و Moto E بسعر منخفض

موتورولا تعلن عن Moto G Fast و Moto E بسعر منخفض
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أعلنت شركة موتورولا اليوم عن إصدار 2020 من هاتفي (موتو جي فاست) Moto G Fast و(موتو إي) Moto E اللذين ينتميان إلى الفئة المنخفضة.

ويحتوي هاتف (موتو جي فاست) – مقابل 200 دولار – معالجًا من نوع سنابدراجون 665، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما يحتوي بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع الشحن باستطاعة 10 واط عن طريق منفذ USB-C.

موتورولا تعلن عن Moto G Fast و Moto E بسعر منخفض

ويقدم الهاتف شاشة من نوع IPS بقياس 6.4 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9. وعلى ظهره، هناك 3 كاميرات بدقة 16 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف أيضًا، هناك حساس البصمة، ويأتي الهاتف مع منفذ لسماعات الأذن، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP52. وسيبدأ طرحه في السوق الأمريكي اعتبارًا من 12 حزيران/ يونيو الجاري.

ويقدم إصدار 2020 من هاتف (موتو إي) شاشة من نوع LCD بقياس 6.2 بوصات وبدقة 1520×720 بكسل، كما يقدم معالجًا من نوع سنابدراجون 632، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 32 جيجابايت مع إمكانية التوسعة. أما البطارية فهي بسعة 3,550 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن عن طريق منفذ microUSB.

موتورولا تعلن عن Moto G Fast و Moto E بسعر منخفض

وعلى ظهر الهاتف، هناك حساس البصمة، وكاميرتان بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للثانوية المخصصة لتصوير العمق.

ويعمل هاتفا (موتو إي) و(موتو جي فاست) بنسخة شبه خام من نظام التشغيل أندرويد 10 مع وعد من موتورولا بحصولهما على تحديث رئيسي واحد من نظام أندرويد.

وتعتزم موتورولا طرح هاتف (موتو إي) الجديد بسعر 150 دولارًا في الولايات المتحدة.

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