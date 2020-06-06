كيف يمكنك إخفاء الصور في مجلدات آمنة في هواتف أندرويد؟

مع استخدام الهواتف الذكية كأداة أساسية لالتقاط الصور وحفظها، ربما يكون لديك صور خاصة لا تريد أن يطلع عليها أي شخص، وفي الوقت نفسه لا تريد حذفها من هاتف أندرويد بشكل نهائي.

ولحل هذه المشكلة يجب عليك معرفة كيفية إخفاء هذه الصور في مجلد آمن في الهاتف لا يستطيع أي شخص الوصول إليه بدون موافقتك.

إليك كيفية إخفاء الصور في مجلدات آمنة في أندرويد:

تُقدم العديد من الشركات المصنعة لهواتف أندرويد ميزات خصوصية مُضمنة تساعدك على إخفاء صورك والملفات الأخرى بسهولة في الهاتف، بالإضافة لإمكانية استخدام ميزة الأرشفة في تطبيق (صور جوجل) Google Photos لإخفاء الصور من Timeline.

كيفية إخفاء صورك في هواتف بيكسل:

افتح تطبيق (الملفات) Apps في هاتف بيكسل.

اضغط على أيقونة الخطوط الثلاث في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

حدد اسم جهازك من القائمة.

اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (مجلد جديد) New Folder.

لتسمية المجلد، اكتب: nomedia.

اضغط على (موافق) OK.

سيؤدي هذا إلى إنشاء مجلد جديد في هاتفك، ويمكنك الآن البحث عن الصور الخاصة في الهاتف والبدء في نقلها إلى هذا المجلد، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الملفات).

اضغط على أيقونة الخطوط الثلاث في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

اضغط على خيار (الصور) Images في القائمة.

افتح المجلد الذي حفظت فيه صورك.

اضغط باستمرار على الصورة التي ترغب في نقلها، ولنقل مجموعة من الصور في آن واحد يجب عليك تحديدها.

اضغط على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (نقل إلى) Move to.

اضغط على أيقونة الخطوط الثلاث في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة لفتح القائمة الرئيسية.

حدد اسم جهازك في القائمة.

اضغط على مجلد nomedia الذي أنشأته سابقًا.

اضغط على خيار (النقل) Move في أسفل الزاوية اليمنى من الشاشة.

كيفية إخفاء الصور في تطبيق صور جوجل:

إذا كنت تريد إخفاء الصور في تطبيق صور جوجل، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق صور جوجل في هاتف.

حدد الصور التي تريد إزالتها من Timeline.

اضغط على أيقونة النقاط الرأسية الثلاث في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

في القائمة المنسدلة، اضغط على خيار (نقل إلى الأرشيف) Move to Archive.

كيفية إخفاء الصور في هاتف سامسونج:

تأتي معظم هواتف جالاكسي من شركة سامسونج بميزة تمكنك من إنشاء (مجلد آمن) Secure Folder لإخفاء ملفاتك وصورك المهمة عن الأعين أو حمايتها بكلمة مرور، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في هاتف جالاكسي.

اضغط على خيار (القياسات الحيوية والأمن) Biometrics and security.

اضغط على (المجلد الآمن) Secure Folder.

ادخل معلومات حساب سامسونج الخاص بك.