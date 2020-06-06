كيفية تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي للملفات في تحديث ويندوز 10 الأخير 

يضم تحديث مايو 2020 من نظام التشغيل ويندوز 10 – المعروف أيضًا باسم إصدار (Windows 10 2004) – إعدادات جديدة لجعل النسخ الاحتياطي للملفات إلى (ون درايف) OneDrive أسهل مما مضى.

بدءًا من تحديث مايو 2020 لنظام التشغيل ويندوز 10؛ قامت مايكروسوفت بتعديل صفحة إعدادات النسخ الاحتياطي، للاستفادة من خدمة التخزين السحابي (OneDrive) لعمل نسخة احتياطية من ملفاتك المهمة المخزنة في مجلدات حسابك الافتراضية – التي تشمل: مجلدات سطح المكتب والمستندات والصور – لضمان حمايتها في السحابة من البرمجيات الخبيثة والفيروسات.

وإذا كنت تستخدم أجهزة متعددة، فسيقوم OneDrive بمزامنة هذه الملفات بينها، مما يتيح لك الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

سنستعرض اليوم الخطوات اللازمة لإعداد نسخة احتياطية من الملفات في OneDrive باستخدام الإعدادات الجديدة المتاحة في نظام التشغيل ويندوز 10 بدءًا من الإصدار 2004:

لبدء النسخ الاحتياطي للملفات إلى OneDrive؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي) Backup.

تحت قسم (النسخ الاحتياطي للملفات إلى ون درايف) Back up files to OneDrive، اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي للملفات) Back up files.

حدد الملفات التي تريد حفظ نسخة احتياطية منها، ثم اضغط على زر (بدء النسخ الاحتياطي) Start backup.

بمجرد إتمام الخطوات، سيبدأ OneDrive النسخ الاحتياطي للملفات في السحابة ومزامنتها عبر أجهزتك المسجل الدخول إليها بحساب مايكروسوفت نفسه، مع الاحتفاظ بنسخة في جهازك.

إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من OneDrive، فلا يمكنك تخزين سوى ما يصل إلى 5 جيجابايت من الملفات، كما يمكنك الترقية إلى خيار 1 تيرابايت بمجرد الاشتراك في حزمة (Office 365).

كيفية إدارة النسخ الاحتياطي للملفات في ويندوز 10:

اضغط على أيقونة النسخ الاحتياطي لخدمة (ون درايف) OneDrive في شريط المهام.

اضغط على أيقونة (المزيد) More في أسفل الجهة اليمنى، ثم اختر (الإعدادات).

ستظهر لك نافذة اضغط فيها على علامة تبويب (النسخ الاحتياطي) Backup.

اضغط على خيار (إدارة النسخ الاحتياطي) Manage Backup.

حدد المجلدات التي تريد نسخها احتياطيًا، ثم اضغط على بدء النسخ الاحتياطي.

بعد إكمال الخطوات، ستُنسخ ملفاتك احتياطيًا تلقائيًا في ون درايف بناءً على الإعدادات الخاصة بك.