كيفية استدعاء البريد الإلكتروني في جيميل

يملك جيميل الحصة الأعلى في السوق حيث تبلغ 38 في المئة (اعتبارًا من أبريل 2020) وذلك وفقًا لتقرير (Litmus)، كما يملك أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط. مع وجود العديد من مستخدمي جيميل فنحن على يقين من أن العديد يحاول الاستفادة من جميع مزايا الخدمة، أحد هذه المزايا هو القدرة على استدعاء بريد إلكتروني في جيميل.

إن القدرة على استدعاء أو إلغاء بريد إلكتروني في جيميل أمر رائع وقد تم تقديمه قبل بضع سنوات، وقد ثبت أنه منقذ للحياة في تلك الأوقات التي تندم على إرسال بريد إلكتروني غير سار، لذلك سنتعلم اليوم حول كيفية استدعاء البريد الإلكتروني في جميل.

ماذا يعني استدعاء البريد الإلكتروني في جيميل بالتحديد؟

من أهم الأشياء أنك لا تتذكر رسالة البريد الإلكتروني في جيميل بعد إرسالها، حيث تسمح لك جوجل فقط بإلغاء إرسال البريد، لكن لا يمكن فعل أي شيء حقًا بعد اكتمال التسليم. علاوة على ذلك، لا يمكن إلغاء إرسال البريد الإلكتروني في جيميل إلا لفترة قصيرة من الوقت، لذا فهو ليس استدعاء حقيقي كما يمكنك القيام به في (Outlook) الذي يتيح إمكانية استدعاء البريد الإلكتروني أو تعديله حتى بعد إرساله.

أقرب شيء إلى استدعاء البريد الحقيقي في جيميل هو إزالة الوصول إلى البريد الإلكتروني السري. يمنحك استخدام الوضع السري القدرة على تحديد تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز المرور للبريد الإلكتروني، كما يتيح لك إزالة الوصول مبكرًا، الأمر الذي يشبه في الأساس استدعاء بريد إلكتروني، لكن التحذير الوحيد هو أنه يجب عليك إرسال البريد الإلكتروني كبريد إلكتروني سري من البداية، ولفعل ذلك:

انتقل إلى جيميل وقم بإنشاء بريدك الإلكتروني.

انظر إلى الجزء السفلي الأيمن من النافذة الظاهرة أمامك وانقر على زر (الوضع السري)، الذي يبدو وكأنه قفل مزود مع مؤقت.

حدد تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز المرور.

انقر على (حفظ).

لإزالة الوصول إلى البريد الإلكتروني السري، انتقل إلى جيميل وابحث عن البريد الإلكتروني في قسم (المرسل).

افتح البريد الإلكتروني وحدد (إزالة الوصول).

كيفية استدعاء بريد إلكتروني في جيميل:

انتقل إلى جيميل وقم بإنشاء بريدك الإلكتروني.

اضغط على إرسال.

عند إرسال الرسالة ستتلقى إشعارًا في أسفل الشاشة يقول (جارٍ الإرسال …) وسترى زر (الإلغاء)، يمنحك هذا الإجراء بضع ثوانٍ لتغيير رأيك إذا كنت تدرك أنك ضغطت على الإرسال مبكرًا جدًا أو كان لديك اسم مستلم غير صحيح في العنوان.

بعد مرور هذه الثواني القليلة، إذا لم تضغط على (إلغاء)، يتم إرسال بريدك الإلكتروني وسوف يرى المستلم الرسالة في البريد الوارد، ومع ذلك، لا يزال لديك الوقت لإلغاء إرسالها، حيث سترى بعد إرسال الرسالة إشعارًا جديدًا أسفل الشاشة يحمل خيارين: (مرسل) إلى أقصى اليسار و(تراجع) إلى أقصى اليمين، إذا ضغطت على خيار التراجع فسوف تُسحب الرسالة من علبة الوارد الخاصة بالمستلم وتعيدك إلى صفحة المسودة.

احصل على المزيد من الوقت للتراجع عن إرسال البريد الإلكتروني:

تأتي القدرة على استدعاء البريد الإلكتروني في جيميل مع كل حساب منذ عام 2018، لكن لها قيودها، الأهم من ذلك أنها ميزة حساسة للوقت تعمل فقط لفترة قصيرة من الزمن.

تدرك جوجل أن هذا يمكن أن يكون مشكلة، وقد أعطتك ميزة لتمديد الوقت الذي يمكنك فيه إلغاء إرسال البريد الإلكتروني، إليك كيف يمكنك منح نفسك فرصة أكبر للتأكد من أن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة جيدة: