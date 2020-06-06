كيفية استخدام Photo Transfer tool من فيسبوك لنقل الصور

إذا كنت تفكر في مغادرة منصة فيسبوك لبعض الوقت أو تريد نسخ صورك احتياطيًا من النظام الأساسي للمنصة، فإن أداة نقل الصور التي قدمتها فيسبوك ( Photo Transfer tool ) في المرحلة الماضية من هذا العام متاحة الآن لجميع المستخدمين على مستوى العالم. هذا يعني أنك سوف تكون قادرًا على نسخ جميع الصور التي قمت بتحميلها على حسابك في فيسبوك إلى صور جوجل بسلاسة.

في البداية كانت أداة ( Photo Transfer tool ) متاحة فقط للمستخدمين في أوروبا، ولكن الآن اكتمل الطرح الشامل، لذا يمكنك البدء في وضع اللمسات الأخيرة على خطط المغادرة أو تخزين صورك في مكان آخر.

قبل بضعة أشهر، كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الاحتفاظ بنسخة احتياطية من صورك على فيسبوك إلى خدمة صور أخرى هي التنزيل يدويًا ثم تحميلها، كما يمكنك في الواقع تنزيل نسخ من الكثير من المعلومات التي قمت بتحميلها على فيسبوك (بما في ذلك الصور) ولكن بعد الحصول على بياناتك، حيث قبل إصدار أداة ( Photo Transfer tool ) لم يكن هناك شيء آخر يمكنك القيام به إلا مجرد الحصول على نسخة من جميع بياناتك على فيسبوك.

لكن فيسبوك قامت بتقديم أداة نقل الصور الخاصة بها ( Photo Transfer tool ) التي تحتاج لبضع خطوات فقط لنقل الصور إلى صور جوجل أثناء استخدامها، حيث يمكنك الانتقال إلى قائمة الإعدادات في فيسبوك وتحديد (نقل نسخة من الصور أو مقاطع الفيديو) والنقر فوق (عرض) للبدء، لكن سيكون عليك إدخال كلمة مرور فيسبوك للتحقق من هويتك، ثم سيكون عليك اختيار صور جوجل كوجهة، كما تحتاج أيضًا إلى إدخال كلمة مرور صور جوجل لتأكيد النقل، بعد ذلك كل ما عليك فعله هو انتظار الإخطار والبريد الإلكتروني بمجرد اكتمال النقل.

تقول فيسبوك إنها ستضيف تطبيقات صور أخرى قريبًا في حال لم تكن صور جوجل هي الخدمة التي يرغب المستخدمون بها لنسخ الصور ومقاطع الفيديو احتياطيًا.

هذه الخطوة هي جزء من مشروع نقل البيانات الذي يشمل جوجل وآبل ومايكروسوفت وفيسبوك وعمالقة التكنولوجيا الآخرين، وقالت فيسبوك إن أداة نقل الصور متاحة الآن للجميع، لذا يجب أن تكون قادرًا على رؤيتها في حسابك.