صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف التسويق على إنستاجرام مع خصم 97%
- الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق على إنستاجرام The 2020 Ultimate Instagram Influencer & Marketing Bundle
- عدد الدورات: 6.
- عدد الدروس: 186.
- المدة: 16 ساعة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل ما تحتاج إليه للتسويق على إنستاجرام، ابتداءً من كيفية إنشاء حساب، ثم التعرف على تقنيات سهلة لزيادة عدد المتابعين، وحتى كيفية إنشاء محتوى فعال ومناسب للجمهور المستهدف، واستغلال ميزات قصص إنستاجرام – مثل: استطلاعات الرأي، و(أبرز القصص) Highlights – لزيادة المشاركة والتفاعل.
- كما ستتعلم استخدام الوسوم بطرق احترافية لتسهيل وصول الجمهور المستهدف إلى المحتوى الذي تقدمه عند بحثهم عنه. وكيفية إنشاء محتوى فيديو جذاب، وتحقيق أقصى استفادة من ميزات إنستاجرام لنمو علامتك التجارية.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام الإعلانات الممولة على إنستاجرام للترويج لعلامتك التجارية وزيادة تفاعل الجمهور مما يساعد في زيادة المبيعات.
- كما تضم دورة أخرى تعلمك كيف تصبح (مؤثرًا في إنستاجرام) Instagram Influencer، وكيف تجذب العلامات التجارية للتعامل معك، وتحقيق الربح حتى إذا كان لديك 10000 متابع وذلك باستخدام 15 طريقة تساعدك على كسب المال كمؤثر، وكيفية حساب معدلات المشاركة، وتحديد السعر المناسب.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1194 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.98 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Instagram Marketing 2020: Step-by-Step to 10,000+ Followers
- 10 Instagram Growth Secrets From Celebrities & Influencers
- Instagram Marketing for Newbies & Small Accounts
- The Complete Instagram Marketing Growth Course
- Instagram Growth Tips: Start to Scale
- How to Become a Paid Influencer on Instagram