صفقة اليوم.. اشترك في برنامج Cartoon Animator 4 لتصميم الرسوم المتحركة بخصم 64%
- الحزمة الكاملة لبرنامج Cartoon Animator 4 ـــ The Complete Cartoon Animator 4 PRO: Windows and Mac Bundle.
- تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك مدى الحياة في برنامج (Cartoon Animator 4) سواء لنظام التشغيل ويندوز، أو ماك أوإس، بالإضافة إلى دورة كاملة حول كيفية استخدام هذا البرنامج لإنشاء أي صور متحركة يمكنك تخيلها تقريبًا.
- يتيح لك برنامج (Cartoon Animator 4) إنشاء الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد بطريقة سهلة، وتخصيص تأثيرات الحركة المرنة، واستيراد حركات ثلاثية الأبعاد للرسوم المتحركة.
- يدعم هذا الإصدار العديد من الميزات الجديدة؛ أبرزها ميزة (Smart IK Motion Editing) لإنشاء رسوم متحركة ثنائية الأبعاد أكثر دقة وبسهولة أكبر.
- ميزة (360 Head Creator) التي توفر طريقة عملية لمصممي الرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد لإنشاء شخصيات باستخدام رسوم متحركة متطورة مع تعبيرات حية.
- كما يتكامل مع برنامج الفوتوشوب بفضل ميزة (Photoshop Design Pipeline) التي تتيح استيراد الملفات أو تصديرها بامتداد PSD.
- إضافة (Facial Mocap) التي تتيح تحريك الشخصيات من خلال أداء الوجه.
- كما تضم الحزمة دورة تدريبية كاملة لمدة 6 ساعات وتضم 55 محاضرة تعلمك كل ما تحتاج إلى معرفته لاستخدام برنامج (Cartoon Animator 4) مثل المحترفين.
- متاح لنظامي التشغيل ويندوز، وماك أوإس.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
196 دولارًِا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 69.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 64%.
- الحصول على الصفقة لنظام ويندوز: من هنا.
- الحصول على الصفقة لنظام ماك أوإس: من هنا.