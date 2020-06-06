ترامب يشدد الرقابة على الشركات الصينية في أمريكا

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمين الأمريكيين باقتراح طرق لتشديد الرقابة على الشركات الصينية المدرجة في بورصة نيويورك – وهي أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية لشركاتها المدرجة – في غضون 60 يومًا القادمة، مع استمرار التوترات بين واشنطن وبكين بشأن العلاقات المالية والتجارية.

وقال ترامب في مذكرة نشرها البيت الأبيض: “في حين تجني الصين مزايا من الأسواق الأمريكية، فإن الحكومة الصينية منعت باستمرار الشركات الصينية والشركات التي لها عمليات كبيرة في الصين من الالتزام بحماية المستثمرين التي تنطبق على جميع الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في الولايات المتحدة”.

وأصبح وصول الشركات الصينية إلى أسواق رأس المال الأمريكية أحدث نقطة خلاف بين واشنطن وبكين، حيث تتصادم الدولتان حول مستقبل هونج كونج وجائحة الفيروس التاجي والتجارة، مما أدى إلى الجدل حول فصل أكبر اقتصادين في العالم.

وتضغط العديد من شركات التكنولوجيا الصينية على هونج كونج لإدراجها في قوائم ثانوية بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي على مشروع قانون قد يجبر الشركات الصينية على الخروج من بورصة نيويورك إذا فشلت في الامتثال للمعايير التنظيمية الأمريكية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وحددت شركة (نيتياس) NetEase، ثاني أكبر شركة ألعاب في الصين، سعر سهمها بمبلغ 15.86 دولارًا، ويعني هذا أن نيتياس ستجمع في المرحلة الرئيسية لبيع الأسهم نحو 2.7 مليار دولار، وهي أكبر عملية تجميع لأي شركة في هونج كونج حتى الآن هذا العام.

كما أطلقت (JD.com)، ثاني أكبر منصة للتسوق عبر الإنترنت في الصين، عملية بيع أسهمها في هونج كونج، وذلك بهدف جمع ما يصل إلى 4.3 مليارات دولار.

ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الشركات الصينية بسبب الممارسات المحاسبية المشبوهة وانعدام الشفافية، وتكثفت الجهود المبذولة لقمع الشركات الصينية في ظل الحالات الحديثة من الاحتيال المحاسبي، مثل تلك التي وقعت في شركة (Luckin Coffee)، التي اعترفت بأن كبار الموظفين لفقوا أرقام المبيعات.

وحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أسواق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم على تشديد القوانين بالنسبة للشركات الصينية وزيادة الرقابة.

ووفقًا لمذكرة البيت الأبيض، فقد أمر ترامب مجموعة العمل الرئاسية بشأن الأسواق المالية، التي يرأسها وزير الخزانة ستيفن منوشين، بتقديم توصيات في غضون 60 يومًا بشأن حماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية في الشركات الصينية المدرجة في أسواق الأوراق المالية الأمريكية.

وقال ترامب: “يجب اتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء الممارسة الصينية المتمثلة في انتهاك متطلبات الشفافية الأمريكية دون التأثير سلبًا على المستثمرين”، وأضاف المذكرة أن الحكومة الصينية منعت شركات مراجعة الحسابات المسجلة لدى مجلس مراقبة محاسبة الشركات العامة الأمريكية من فحص أوراق المراجعة للشركات المدرجة.

يذكر أن هونج كونج كانت أكبر وجهة إدراج عالمية في العام الماضي، حيث ولدت 40.24 مليار دولار، وهي خامس وجهة إدراج عالمية حتى الآن هذا العام.