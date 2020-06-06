الدليل الشامل لاستخدام TikTok في التسويق لعلامتك التجارية خلال 2020

يعاني الاقتصاد العالمي من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، لذلك بدأ المسوقون في البحث عن قنوات رقمية جديدة لجذب المزيد من العملاء المحتملين وزيادة المبيعات، ويُعتبر (تيك توك) TikTok إحدى أحدث المنصات وأكثرها نموًا وجذب للتسويق للعلامات التجارية.

إذا لم تبدأ في استخدام (TikTok) بعد للتسويق لعلامتك التجارية، فسنستعرض اليوم دليلًا شاملًا حول كيفية البدء، والحصول على أعلى معدلات عائد من الاستثمار عند التسويق عبر التطبيق:

أولًا، أفضل منصات التواصل الاجتماعي:

في البداية؛ من الجيد أن تكون على دراية بأهم منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة مدى اختلاف (TikTok)، ولماذا يمكن أن يكون تطبيق المستقبل في الترويج؟

فيما يلي قائمة بمنصات التواصل الاجتماعي الأكثر شيوعًا بالنظر إلى عدد المستخدمين النشطين شهريًا:

فيسبوك: 2.23 مليار مستخدم. يوتيوب: 1.9 مليار مستخدم. واتساب: 1.5 مليار مستخدم. مسنجر: 1.3 مليار مستخدم. (WeChat) وي تشات: 1.06 مليار مستخدم. إنستاجرام: مليار مستخدم. (TikTok) تيك توك: 800 مليون مستخدم.

بالطبع لا يتعلق الأمر فقط بمدى انتشار منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الأهم هل المنصة التي تفكر في استخدامها مناسبة تمامًا لعملك، وهل تُناسب صورة علامتك التجارية؟ وهل يستخدمها جمهورك المستهدف؟ وكم عدد حسابات التواصل الاجتماعي التي يمكنك إدارتها في وقت واحد؟

ثانيًا؛ صعود تطبيق (TikTok):

TikTok؛ هو تطبيق لمشاركة الفيديو، مملوك لشركة (ByteDance) الصينية، وقد أطلقته في عام 2016، وقد اكتمل نموه في عام 2017 مع إطلاقه في الأسواق الدولية بشكل رئيسي في آسيا والولايات المتحدة.

وفي غضون شهرين من إطلاق (TikTok)، أنفقت شركة (ByteDance) نحو مليار دولار لشراء تطبيق (Musical.ly)، وذلك للاستفادة من قاعدة المستخدمين الشباب له.

وفي أغسطس 2018 قامت الشركة بدمج (TikTok) مع (Musical.ly) لإنشاء مجتمع فيديو أكبر عن طريق دمج الحسابات والبيانات في تطبيق واحد يحمل اسم (TikTok)، وسرعان ما أصبح التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم، حتى وصل إلى أكثر من 800 مليون مستخدم نشيط شهريًا الآن.

ويبدو أن التطبيق في بداية منحنى نموه، حيث تظهر فيه كل فترة ميزة إبداعية جديدة، كما أنه أصبح ينافس العديد من تطبيقات الفيديو، مثل: إنستاجرام ويوتيوب بنموه السريع، وهذا يشير إلى أنه ليس من المستحيل أن يتقدم على هذه التطبيقات.

ثالثًا؛ مواصفات مقاطع الفيديو التي تُستخدم للإعلان في TikTok:

تدعم منصة (إعلانات تيك توك) TikTok Ads كلاً من الإعلانات المصورة، وإعلانات الفيديو، ولحسن الحظ؛ تتوافق متطلبات مقاطع الفيديو المستخدمة للإعلانات تمامًا مع جميع الهواتف الذكية تقريبًا، وفيما يلي ملخص لمواصفات مقاطع الفيديو التي يمكنك استخدامها:

الحد الأقصى لحجم ملفات الفيديو: ما يصل إلى 287.6 ميجابايت لمستخدمي iOS، و 72 ميجابايت لمستخدمي هواتف أندرويد، وبالنسبة لمقاطع الإعلانات، يمكن أن يصل حجمها إلى 500 ميجابايت.

مدة الفيديو: تتراوح بين 5 ثواني إلى 60 ثانية، ولكن التطبيق يوصى باستخدام مقاطع فيديو قصيرة في الإعلانات تتراوح بين 9 ثواني إلى 15 ثانية.

دقة الفيديو: 1280× 720 بكسلًا.

(الأبعاد) نسبة العرض إلى الارتفاع: 9:16.

نوع ملف الفيديو: mp4، أو mov، وبالنسبة للإعلانات يدعم التطبيق mpeg، و 3gp، و avi، و gif.

ترميز الفيديو: H.264.

على الرغم من أن مقاطع الفيديو الرأسية مُوصى بها في التطبيق، إلا أنه يسمح أيضًا بمقاطع الفيديو الأفقية أيضًا.

رابعًا؛ لماذا تبدأ التسويق على TikTok؟

السبب الأول والأكثر أهمية هو زيادة قاعدة مستخدميه خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهو سبب مهم خاصةً للشركات المحلية.

في الواقع، يمكنك بناء هوية لعلامتك التجارية على (TikTok) بطريقة أسهل مقارنة بإنستاجرام الذي يضم بالفعل الكثير من المحتوى المتخصص المماثل، حيث إن تطبيق TikTok يعتبر جديدًا ولم تستخدمه العديد من العلامات التجارية بعد.

ونتيجة لذلك؛ أصبح المسوقون الذين انتقلوا إلى TikTok في وقت سابق أكثر نجاحًا فيما يخص الوعي بالعلامة التجارية، وفي هذا الصدد يشير موقع (Socialtradia) إلى أنه كلما بدأت في بناء مجتمع متخصص على منصة معينة، قل الاستثمار الذي تحتاج إليه. وهذا يعني أن عائد الاستثمار في التسويق على TikTok هو الآن أعلى بكثير مقارنة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وبصرف النظر عن كونه جديدًا، فإن TikTok له اختلاف آخر عن إنستاجرام أو يوتيوب، حيث يسمح لمقاطع الفيديو الخاصة بك أن تحصل على مشاهدات حتى إذا لم يكن لديك أي متابعين، وهذا مفيد بشكل خاص للشركات الصغيرة التي ليس لديها بالفعل الكثير من المتابعين على الإنترنت.

كما عمل تطبيق TikTok على تضمين الكثير من الجوانب المفيدة التي تقدمها التطبيقات الأخرى، فعلى سبيل المثال يمكنك توجيه الزيارات إلى موقعك على الويب أو إلى صفحات المبيعات بسهولة باستخدام رابط واحد في (البايو) Bio.

كما يوفر لك TikTok خيارات إعلانية متنوعة لتسويق علامتك التجارية مما يجعل تضمينه في إستراتيجية التسويق الخاصة بك ضروريًا.

خامسًا؛ كيف يمكن للعلامات التجارية استخدام TikTok في الترويج؟

هناك حاليًا 3 خيارات رئيسية للعلامات التجارية التي تتطلع إلى استخدام TikTok في الترويج لمنتجاتها أو خدماتها، وهي:

إنشاء قناة للعلامة التجارية: حيث يمكنك حساب إنشاء باسم علامتك العلامات التجارية، وتحميل مقاطع الفيديو ذات الصلة بعملك.

التعامل مع (المؤثرين) influencers: يمكنك الدفع للمؤثرين المشهورين في التطبيق لنشر المحتوى الخاص بعلامتك التتجارية لجمهور أوسع.

استخدام (إعلانات تيك توك) TikTok Ads: حيث يمكنك إنشاء حملات ترويجية مدفوعة.

سادسًا؛ نصائح تساعدك في زيادة العائد من الاستثمار عند التسويق عبر TikTok؟

1- حاول أن تكون مرحًا:

يُعتبر الترفيه هو العامل الأكثر تأثيرًا الذي تحتاجه عند استخدام TikTok، حيث يصعب العثور على أي محتوى غير هزلي على TikTok. وتذكر أن المتعة والترفيه هما السبب الوحيد الذي جعل المستخدمين يفضلون TikTok على العديد من المنصات الأخرى.

لذلك إذا كنت ترغب في جذب انتباه المستخدمين في TikTok، فحاول إنشاء مقاطع فيديو مضحكة لتزويد المستخدمين بمحتوى ترفيهي. وفي عالم تتزايد فيه شكوك المستهلكين بشأن الإعلانات، يمكن أن تكون مقاطع الفيديو الخاصة بعملائك عملائك الذين يستخدمون علامتك التجارية في حياتهم اليومية وسيلة جذب رائعة.

2- استخدام التسويق عبر المؤثرين:

مهما حاولت أن تكون مبدعًا ومرحًا، فلا تتوقع أن تحقق الحد الأقصى من الوصول في TikTok، وهنا يُعتبر التسويق عبر المؤثرين – الذي ازدهر بالفعل في منصات أخرى خاصةً إنستاجرام – هو المفتاح لزيادة الوصول إلى أقصى حد.

و تذكر أن العلامة التجارية لا يمكنها جذب انتباه جميع العملاء المحتملين فقط من خلال محتواها الخاص، حيث دائمًا ما تحتاج إلى مصادقة من العملاء أو الأشخاص المؤثرين لكسب ثقة جمهورك.

3- الاستفادة من قوة وسوم التحدى:

تمامًا مثل: إنستاجرام وتويتر تلعب (الوسوم أو الهاشتاجات) Hashtags دورًا حيويًا في ظهور المحتوى الخاص بك في TikTok. حيث يستخدم المستخدمون الوسوم للعثور على المحتوى المطلوب أو للحصول على أقصى قدر من الوصول عند نشر مقطع فيديو.

(وسوم التحدي) Hashtag challenges؛ هي ميزة مختلفة يقدمها تطبيق TikTok لمستخدميه وخاصة المسوقين الذين يرغبون في الترويج لعلاماتهم التجارية.

فبمجرد أن يرى مستخدمو TikTok التحدي الخاص بك، قد يختارون الانتقال إلى صفحة التحدي، التي تقدم إرشادات مفصلة حول ما سيفعله المستخدمون إذا كانوا يرغبون في المشاركة، وستعرض جميع مقاطع الفيديو التي تشارك في التحدي تحت الوسم نفسه. كما يمكنك الترويج للتحدي الخاص بك من خلال إعلانات تيك توك.