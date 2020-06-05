غيرت أجهزة تتبع اللياقة البدنية الطريقة التي نمارس بها التمارين الرياضية، فهي لا تحفزنا على البقاء نشطين فحسب، بل تسجل البيانات وتحسب السعرات الحرارية أيضًا حتى نتمكن من التعرف على مدى تقدمنا.

وتحتوي جميع هذه الأجهزة على ميزة حساب عدد الخطوات كميزة أساسية، ولكن أبرزها تقدم ميزة مراقبة معدل ضربات القلب التي تساعدنا على مراقبة صحتنا بشكل أكثر دقة.

إليك 5 أجهزة لتتبع اللياقة البدنية تدعم ميزة رصد معدل ضربات القلب:

1- Apple Watch:

تركز ساعة (آبل الذكية) Apple Watch على ميزات الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة لتقديمها ميزة مراقبة معدل ضربات القلب، التي تعتبر مفيدة للغاية في تحليل معدل ضربات القلب وتحديد ما إذا كنت تعاني من حالة طبية طارئة، ومن ثم الاتصال بخدمات الطوارئ نيابة عنك.

بالإضافة إلى تكاملها مع خدمات آبل الأخرى، حيث تُزامن البيانات التي تجمعها مع تطبيق Health في آيفون الذي يمكن الوصول إليه من خلال حساب آبل الخاص بك، مع نظام GPS مدمج لتتبع الموقع في الوقت الحقيقي ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا.

2- Xiaomi Mi Band 4:

يأتي جهاز Xiaomi Mi Band 4 بأسعار معقولة، وعلى الرغم من سعره المنخفض إلا أن الجهاز مليء بالميزات حيث يستخدم تقنية اتصال Bluetooth 5.0، ويحتوي على بطارية يمكنها العمل لمدة 20 يومًا بشحنة واحدة، مع ميزة مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا.

تعمل ميزة مراقبة معدل ضربات القلب في الجهاز بشكل مستمر، حيث يمكنك عرض البيانات في تطبيق (Mi Fit) في هاتفك الذكي، كما يدعم الجهاز أيضا ميزة الإشعارات، حتى تتمكن من التحقق من الرسائل والتنبيهات ورؤية المكالمات الواردة في شاشة الجهاز على معصمك.

3- Fitbit Charge 4:

يُعد جهاز Fitbit Charge 4 من أفضل أجهزة تعقب اللياقة البدنية حاليًا، حيث كانت الشركة أول من طورت جهازًا قابلًا للارتداء، وعلى الرغم من توسيع نطاقها إلى الساعات الذكية، إلا أنها حافظت على التركيز في تطوير أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأساسية.

إلى جانب تقديمه ميزة تتبع عدد الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، يتضمن الجهاز نظام GPS مدمج لتتبع التدريبات الخاصة بك بدون الهاتف، كما تعمل ميزة مراقبة معدل ضربات القلب بشكل دائم طوال اليوم، وحتى أثناء النوم.

4- Oura Ring:

إذا كنت لا تريد ارتداء جهاز لتتبع اللياقة في معصمك، فيمكنك ارتداء هذا الخاتم الذكي Oura Ring المصنوع من التيتانيوم المقاوم للماء والذي يزن 0.25 جرام فقط، حيث يمكن استخدامه لتتبع لياقتك البدنية من خلال أجهزة الاستشعار المبطنة في الداخل.

ويحتوي الجهاز على الكثير من الميزات نفسها التي تقدمها أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأخرى، حيث يمكنه قياس معدل ضربات القلب، ومراقبة نومك، وتتبع عدد الخطوات، ولديه تطبيق مخصص يُستخدم لمزامنة البيانات في هاتفك.

ويستخدم الخاتم الشحن اللاسلكي للحصول على الطاقة، ويمكنه الاستمرار في العمل لمدة سبعة أيام بشحنة واحدة.

5- Garmin vivosmart 4:

للوهلة الأولى، يبدو جهاز Garmin vivosmart 4 مثل العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأخرى، ولكن الميزات التي يقدمها تجعله فريدًا من نوعه، حيث يعتبر من أجهزة تتبع اللياقة البدنية القليلة التي يمكنها مراقبة مستويات الأكسجين في الدم أثناء النوم.

هذا الأمر مفيد جدًا لأنه يمكن أن يعطي إنذارًا مبكرًا للحالات الطبية مثل: توقف التنفس أثناء النوم، بالإضافة لميزة مراقبة معدل ضربات القلب المدمجة، والميزات الأخرى مثل: تتبع عدد الخطوات، والجري، وتدريبات القوة، والسباحة، وأداء تمارين اليوجا.