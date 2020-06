ماسك يهاجم أمازون ويطالب بتفكيكها بسبب كتاب

غرّد الرئيس التنفيذي لشركتي (تيسلا) Tesla، و(سبيس إكس) SpaceX رائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك) اليوم الخميس قائلًا: إنها يعتقد بأن الوقت قد حان لتفكيك شركة أمازون.

وجاءت تغريدته بعد أن نشر الكاتب (أليكس بيرنسون) تغريدة فيها لقطة شاشة تظهر أن أمازون لم توافق على كتابه القادم عن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 لأنه لا يتوافق مع إرشادات البيع الخاص بها. وكان بيرينسون أحد المنتقدين لفرض الإغلاق بسبب الفيروس، وصرح بأنه يعتقد بأن مخاطر المرض أقل بكثير مما يُبلغ عنه، خاصةً بالنسبة للشباب.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong!

— Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020