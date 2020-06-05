ماسك يهاجم أمازون ويطالب بتفكيكها بسبب كتاب

غرّد الرئيس التنفيذي لشركتي (تيسلا) Tesla، و(سبيس إكس) SpaceX رائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك) اليوم الخميس قائلًا: إنها يعتقد بأن الوقت قد حان لتفكيك شركة أمازون.

وجاءت تغريدته بعد أن نشر الكاتب (أليكس بيرنسون) تغريدة فيها لقطة شاشة تظهر أن أمازون لم توافق على كتابه القادم عن الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 لأنه لا يتوافق مع إرشادات البيع الخاص بها. وكان بيرينسون أحد المنتقدين لفرض الإغلاق بسبب الفيروس، وصرح بأنه يعتقد بأن مخاطر المرض أقل بكثير مما يُبلغ عنه، خاصةً بالنسبة للشباب.

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

وقال ماسك في تغريدته الأولى: “هذا جنون يا (جيف بيزوس)”، ثم أتبعها بتغريدة أخرى قال فيها: “لقد حان وقت تفكيك أمازون. فالاحتكارات المطلقة أمر خطأ”. أما أمازون فقد قالت في وقت لاحق: إن الكتاب أُزيل عن طريق الخطأ، وقد تمت إعادته، وأضافت أنها اتصلت ببيرنسون.

يُشار إلى أن ماسك كان أحد أبرز المنتقدين لسياسة الحكومة الأمريكية خلال جائحة الفيروس التاجي. وقد نشر تغريدات عبّر فيها عن تأييده لإعادة فتح البلاد، وخلال مكالمات الأرباح لشركة تيسلا مع المستثمرين، قال ماسك: إن أوامر البقاء في المنزل فاشية.