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صفقة اليوم.. حزمة ماك تضم 11 تطبيقًا لتحسين أداء حاسوبك خصم 94%

صفقة اليوم.. اشترك في حزمة ماك التي تضم 11 تطبيق لتحسين أداء حاسوبك خصم 94%
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  • الإصدار المحدود من حزمة ماك The Limited Edition Mac Bundle Ft. Parallels Desktop.
  • تتيح لك هذه الحزمة الاشتراك في 11 تطبيقًا لتحسين أداء جهاز (ماك) Mac الخاص بك، من ضمنها أحدث إصدار من تطبيق (Parallels Desktop) الحائز على العديد من الجوائز.
  • (Parallels) هو التطبيق الأسرع والأسهل والأقوى لتشغيل نظام ويندوز على حاسوب ماك بدون إبطاء سرعة الجهاز، كما يتضمن أكثر من 30 أداة مساعدة لتبسيط المهام اليومية في النظامين.
  • يتيح لك تطبيق (Parallels Desktop) تشغيل الآلاف من التطبيقات المستندة إلى نظام ويندوز مباشرة على جهاز ماك الخاص بك دون أي خلل في الأداء، أو إعادة التشغيل.
  • بالإضافة إلى 10 تطبيقات أخرى تجعل هذه الحزمة قيمة حقيقة لا يمكن تفويتها، مثل: تطبيق (iMazing) الذي يتيح لك إدارة بياناتك ونقلها بين جميع أجهزتك بسهولة، بينما يساعدك تطبيق (Disk Drill Pro) في استعادة الملفات المفقودة بسرعة، ويمكن لتطبيق (Delta Walker Pro) مزامنة مئات الآلاف من المجلدات والملفات ودمجها بسرعة.
  • وإذا كنت ترغب في زيادة الإنتاجية، فهناك تطبيق (PDF Expert) الفائز بجائزة (Apple Editors) للعمل والتعاون في المستندات، وتطبيق (TextEpander) لإنشاء اختصارات مخصصة لتوفير الوقت أثناء الكتابة، وتطبيق (XMind 8 Pro) لرسم الخرائط الذهنية لأفكارك، وتطبيق (RapidWeaver 8) لتصميم مواقع الويب دون الحاجة لاحتراف البرمجة، وتطبيق (Aurora HDR) لتحرير الصور.
  • بالنسبة للأمان والاتصال، فهناك تطبيق (Windscribe VPN Pro) لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت، وتطبيق (NetSpot Pro) لتحليل إشارة الواي فاي الخاصة بك لضمان أفضل اتصال ممكن في كل مرة.
  • التوفر: أونلاين.
  • تشمل هذه الخطة حصول جميع التطبيقات على التحديثات.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 1128 دولارًِا.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 59.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 94%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا

فيما يلي أسماء التطبيقات التي تتضمنها هذه الحزمة:

  • Parallels Desktop
  • PDF Expert
  • iMazing
  • Aurora HDR
  • NetSpot Pro
  • Disk Drill PRO
  • Windscribe VPN Pro
  • RapidWeaver 8
  • TextExpander
  • DeltaWalker Pro
  • XMind 8 Pro
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