صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لإنشاء محتوى جذاب لقناتك في يوتيوب مع خصم 97%
- الحزمة الكاملة لإنشاء محتوى في يوتيوب The Complete Content Creator Bundle for YouTube.
- عدد الدورات: 10.
- عدد الدروس: 465.
- المدة: 50 ساعة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كل ما تحتاج إلى معرفته لتكون ناجحًا على يوتيوب من الصفر سواء كنت تستخدمه لغرض شخصي أو تجاري، ابتداءً من كيفية إنشاء قناة على يوتيوب، ثم أساسيات إنشاء مقاطع فيديو رائعة باستخدام أنواع عديدة من الكاميرات، وبعد ذلك ستنتقل للمستوى التالي للتعرف على جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مقاطع فيديو قوية وتحريرها باحترافية، وحتى فهم آلية عمل (YouTube Analytics) لزيادة عدد المشتركين في القناة.
- تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة، وأكثر جاذبية باستخدام برامج أدوبي Adobe Premiere Pro و After Effects، ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج (Final Cut Pro X) لتحرير الفيديو باحترافية. ودورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج (Camtasia Studio) بسهولة.
- كما ستتعلم إستراتيجيات تسويق المحتوى على يوتيوب، وكيفية التواصل مع جمهورك، وكذلك كيفية زيادة عدد مشاهدات الفيديو بسرعة وزيادة عدد المشتركين والحصول على المزيد من العملاء المحتملين باستخدام إعلانات يوتيوب.
- مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1592 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- YouTube Secrets 2020: Build a 7-Figure Funnel with YouTube
- Dynamic Linking Master Class: Premiere Pro & After Effects
- The Complete Final Cut Pro X Course: Beginner to Intermediate
- YouTube Marketing for Creative Entrepreneurs
- The Complete YouTube Course by Successful YouTubers with 100mn+ Views
- Complete YouTube Mastermind: How to Grow a Channel & Audience
- YouTube Growth Tips: Start to Scale
- Rank Your Youtube Videos Higher in Search Using Tubebuddy
- The Complete Camtasia Course for Content Creators: Start Now
- YouTube Advertising for Beginners