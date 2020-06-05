برامج وتطبيقات

تيليجرام تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيقها

تيليجرام تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيقها
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أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليجرام اليوم الخميس عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها يركز على تحسين جودة المقاطع المرئية التي يشاركها المستخدمون.

وأشارت الشركة في تدوينة إلى أنها في 2015 أطلقت “أقوى محرر صور أُضيف في تطبيق مراسلة”. وهو يتيح للمستخدمين تحسين جودة الصور، وإضافة الرسومات، والملصقات، والنصوص. والآن قالت إن المحرر حصل على ترقية ليدعم إضافة الملصقات المتحركة إلى الصور وإلى المقاطع المرئية

وقالت تيليجرام: “بإمكانك الآن تحسين جودة المقاطع المرئية تلقائيًا وبخطوتين فقط – أو يدويًا بضبط وتغيير الإعدادات، مثل: السطوع، أو التشبّع حتى تصبح مقاطعك المرئية أفضل”.

ويمكن الآن أيضًا إضافة الملصقات المتحركة إلى أية صورة أو مقطع مرئي، ويؤدي وضع ملصق متحرك على أية صورة إلى تحويلها لصورة متحركة GIF. وقد حصلت لوحة الصور المتحركة GIF على ترقية بإضافة قسم الملصقات الشائعة الجديد وعلامات تبويب تعتمد على الرموز التعبيرية تغطي المشاعر الأكثر شيوعًا.

وقالت تيليجرام: إنها حسنت أيضًا زمن التحميل للصور المتحركة في اللوحة، بحيث يمكن للمستخدمين العثور على الصور المتحركة المثالية على نحو أسرع.

ولمستخدمي تيليجرام في نظام أندرويد خاصةً، فقد أصبح بإمكانهم إرسال الرسائل، وتحريرها، وحذفها بتأثيرات حركية سلسة. وحسنت تيليجرام مشغل المقاطع المرئية للتأكد من أن عناصر التحكم والتسميات التوضيحية الطويلة تختفي من أمام المستخدم بسرعة. وستعمل المقاطع المرئية التي تقل عن 30 ثانية بصورة متكررة تلقائيًا. ولنظام أندرويد أيضًا، حسنت تيليجرام واجهة إدارة ذاكرة التخزين المؤقت.

هذا، ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.

تيليجرام تطلق تحديثًا جديدًا لتطبيقها
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