أجهزة محمولة

أوبو تعلن رسميًا عن Reno4 و Reno4 Pro بتصميم أنيق

أوبو تعلن رسميًا عن Reno4 و Reno4 Pro بتصميم أنيق
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أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الجمعة رسميًا عن هاتفي (رينو4) Reno4، و(رينو4 برو) Reno4 Pro اللذين يمتازان بتصميم مميز ودعم الشحن الفائق السرعة.

ويقدم (رينو4 برو) شاشة من نوع OLED بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 ومعدل تحديث 90 هرتز وحماية من زجاج جوريلا جلاس 6، ودعم تقنية +HDR10، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري وفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/2.4، وهي تدعم التقريب البصري بمعدل 2X، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.

ويحتوي (رينو4 برو) معالجًا ثماني النوى من نوع (كوالكوم سنابدراجون 765جي) الذي يُمكّنه من دعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وهي غير قابلة للتوسعة.

ويأتي الهاتف – الذي يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 7.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 – مع حساس بصمة تحت الشاشة، وبطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة تمتاز بأنها تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واط، التي تشحن الهاتف – بحسب أوبو – بنسبة 100% في غضون 36 دقيقة.

Reno4 Pro

ويشترك هاتف (رينو4) مع (رينو4 برو) بنوع الشاشة ودقتها، وحجم ذاكرة التخزين الداخلية، ونوع المعالج، ودقة الكاميرا الخلفية الرئيسية، ودقة الكاميرا الأمامية، ولكنه على غير المتوقع يقدم كاميرتين أماميتين تأتي الثانوية منهما بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 وهي مخصصة لتصوير العمق. كما يشترك في سعة البطارية واستطاعة تقنية الشحن السريع.

أما عن الاختلاف، فهو في حجم الشاشة التي تأتي بقياس 6.43 بوصات، وفي ذاكرة الوصول العشوائي (رام) التي تأتي بحجم 8 جيجابايت فقط، وفي مواصفات الكاميرا الخلفية الثانية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير الفائق العرض بزاوية 119 درجة، والكاميرا الثالثة التي تأتي بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير العمق.

Reno4

وسيتوفر هاتف (رينو4 برو) بأربعة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأزرق، والوردي، والأخضر، وذلك بسعر يعادل 535 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 606 دولارات أمريكية لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

أما هاتف (رينو4) فسيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأرجواني، وذلك بسعر يعادل 422 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 465 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

هذا؛ وسيبدأ طرح الهاتفين في السوق الصيني اعتبارًا من 12 حزيران/ يونيو الجاري، ولا معلومات عن موعد طرحهما في الأسواق العالمية.

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