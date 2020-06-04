7 خطوات لإعادة الهاتف الذكي لوضعه الطبيعي مع بدء العودة للمكتب

من المحتمل أنك قد قضيت الكثير من الوقت في المنزل في استخدام الهاتف الذكي بشكل أكثر من المعتاد في الفترة الأخيرة استجابة لتدابير العزل المنزلي، ولكن الآن مع بدء عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، سيكون من المهم للغاية أن تخصص بعض الوقت لإعادة الهاتف الذكي لحالته الطبيعية، من خلال حذف التطبيقات الترفيهية وتغيير إعدادات شحن البطارية وغيرها.

إليك 7 خطوات لإعادة الهاتف الذكي لوضعه الطبيعي مع بدء عودة الحياة لطبيعتها:

1- إزالة التطبيقات غير المهمة:

مع استعدادك للخروج من المنزل وممارسة الحياة العملية الطبيعية، يمكنك الآن البدء في حذف التطبيقات المتخصصة التي لن تكون بحاجة إليها بعد الآن، مثل: التطبيقات التعليمية، أو الترفيهية، أو تطبيقات المكالمات المرئية.

2- تغيير إعدادات الطاقة وتحسين عمر البطارية:

عندما تكون في المنزل فإن إعادة شحن بطارية الهاتف الذكي أو القلق من استنزافه ستكون آخر اهتماماتك، ومن ثم فإن خطوات احتياطية مثل: ضبط إعدادات تحسين عمر البطارية وإعدادات الطاقة قد تكون غير مهمة.

ولكن عندما تكون في حالة التنقل فإنك سترغب في المحافظة على طاقة البطارية لأطول فترة ممكنة من خلال إعادة ضبط هذه الإعدادات مرة أخرى.

3- إيقاف تشغيل الكاميرا والميكروفون:

تقوم العديد من التطبيقات التي استخدمتها للعمل من المنزل بتشغيل كاميرا الهاتف والميكروفون بشكل تلقائي، وهذا يعني أن ترك هذه الإعدادات قيد التفعيل أثناء العودة للحياة العملية الطبيعية من شأنه أن يُشكل خطرًا بالغا على خصوصيتك، لذا تأكد من إيقاف ميزة عملهما بشكل تلقائي.

4- تفعيل إعدادات أمان الهاتف الذكي:

عندما تكون في الخارج يجب أن تكون مستعدًا لفقدان هاتفك بأي طريقة سواء سرقته أو نسيانه في مكان ما، لذا يجب عليك الاهتمام بإعداد ميزات الأمان في هاتفك وتفعيلها مرة أخرى، مثل: ميزة Find My Device التي تتيح لك تتبع هاتفك في حالة سرقته أو فقده، بالإضافة لإمكانية مسح بياناتك عن بُعد عند اليأس من العثور على الهاتف الذكي مرة أخرى.

5- إلغاء الاشتراك في الخدمات المدفوعة غير الضرورية:

أثناء الجلوس في المنزل من المحتمل أنك اشتركت في الكثير من خدمات البث والألعاب والخدمات الإخبارية، ومع الخروج للعمل قد لا تجد الوقت لمتابعة كل هذا المحتوى، ومن الممكن أن يؤثر الاستمرار في الاشتراك في هذه الخدمات على ميزانيتك، لذا ابحث عنها وقم بإلغاء الاشتراك في الخدمات التي لا تريدها.

6- ضبط إعدادات الاتصال بشبكات الواي فاي:

أثناء الوجود في المنزل بشكل دائم، من الطبيعي أن تضبط إعدادات الاتصال بشبكة الواي فاي في الهاتف الذكي لتسجيل الدخول للشبكة المنزلية بشكل تلقائي، ولكن حفاظًا على أمن بياناتك في الخارج يجب عليك ضبط هذه الإعدادات في هاتفك لطلب الإذن دائمًا قبل تسجيل الدخول إلى أي شبكات واي فاي جديدة أو غير معروفة.

7- تفعيل وضع عدم الإزعاج وأدوات الطوارئ:

هذا مفيد بشكل خاص أثناء قيادة السيارة على الطريق، حيث سيحصل أي شخص يتصل بك على تحذير نصي مكتوب – مُعد سابقًا – يخبره أنك تقود السيارة الآن، بالإضافة إلى ذلك، ستظل شاشة الهاتف الذكي مظلمة، ولن تُخطر بوجود مكالمات هاتفية واردة حتى تتوقف عن القيادة.

ويجب عليك أيضا تفعيل أدوات الاتصال بجهات الطوارئ في الهاتف الذكي، حيث يمكنك الاتصال بخدمات أو جهات اتصال الطوارئ المُعدة سابقا في تطبيق الطوارئ في هاتفك.