كيف يمكنك استخدام أداة الواقع المعزز من جوجل للحفاظ على التباعد الاجتماعي؟

أثبتت الدراسات أن سياسة (التباعد الاجتماعي) Social Distancing حتى الآن هي الإجراء الأكثر فعالية لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لذلك بدأت بعض الشركات في تطوير أدوات تعمل على مراقبة التزام الأشخاص بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل مكان العمل.

وقد أطلقت جوجل خلال الأسبوع الماضي أداة جديدة تُسمى (SODAR) تعتمد في عملها على تقنية الواقع المعزز لمساعدة المستخدمين في الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

تتميز أداة (SODAR) بسهولة الاستخدام، حيث لا يتطلب استخدامها تثبيت أي نوع من التطبيقات، ويمكنك الوصول إليها عبر متصفح جوجل كروم في هاتفك، بدون الحاجة لتفعيل اتصال البلوتوث كما هو الحال في نظام (إشعارات التعرض) الذي تقدمه جوجل بالتعاون مع آبل.

تستخدم أداة (SODAR) تقنية الواقع المعزز (WebXR) لتصور دائرة نصف قطرها متران حولك، مما يساعدك على الحفاظ على التباعد الاجتماعي. يستخدم الهاتف الواقع المعزز لرسم خريطة للمنطقة المحيطة بك مع تثبيت حلقة افتراضية حولك باستخدام الكاميرا.

فيما يلي كيفية استخدام أداة الواقع المعزز (SODAR) من جوجل للحفاظ على التباعد الاجتماعي:

أطلقت جوجل أداة (SODAR) لمستخدمي هواتف أندرويد فقط، أي أنها غير متاحة الآن لمستخدمي هواتف آيفون، كما أنها غير متاحة لهواتف أندرويد القديمة.

الجدير بالذكر أنه في المرة القادمة عندما تخرج من منزلك، وترغب في استخدام هذه الأداة، ما عليك سوى الانتقال إلى موقع موقع goo.gle/sodar، والضغط على خيار (Launch) دون الحاجة لمسح كود QR في إصدار سطح المكتب من موقع Sodar.

Sodar – use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you. #hacktohelp https://t.co/Bu78QrEN9f pic.twitter.com/kufatNFDQk

— Experiments with Google (@ExpWithGoogle) May 28, 2020