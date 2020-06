كيفية العثور على التطبيقات التي تشارك موقعك وتعطيلها في أندرويد

في بعض الأحيان قد تكون ميزة (مشاركة الموقع) Location Sharing في تطبيقات أندرويد مفيدة للغاية، حيث يمكن لبعض التطبيقات التي تستخدمها أن تخبرك بمواقع المطاعم أو محطات الوقود القريبة منك.

ولكن في الوقت نفسه يمكن لهذه الميزة أن تُشكل خطرًا بالغًا على خصوصيتك، مما يتطلب منك البحث عن هذه التطبيقات، وضبط كيفية استخدامها لهذه الميزة في هاتفك.

كيف يمكنك العثور على التطبيقات التي تشارك موقعك في أندرويد وتعطيلها؟

إذا كنت تستخدم تطبيقات مثل: خرائط جوجل أو Uber، فإن تفعيل ميزة (مشاركة الموقع) Location Sharing تعتبر ضرورية لها للعمل بشكل صحيح، ولكن للحفاظ على خصوصيتك، يمكنك دائمًا تفعيل الميزة قبل استخدامها مباشرة، وذلك لعدم ترك الفرصة لتطبيقات مثل: فيسبوك أو إنستاجرام من الوصول لموقعك الجغرافي واستهدافك بالإعلانات.

أولًا: كيفية تغيير إعدادات التطبيقات التي تشارك موقعك:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار (الموقع) Location.

اضغط على خيار (أذونات التطبيق) App permission.

هنا ستجد قائمة بجميع التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى موقعك.

اضغط على التطبيق الذي تريد تغيير كيفية مشاركته لموقعك في أندرويد.

يمكنك ضبط إعدادات التطبيق من خلال ثلاث خيارات هي:

1- (مسموح به طوال الوقت) Allowed all the time: سيتمكن التطبيق من الوصول إلى معلومات موقعك في الخلفية، حتى في حالة عدم استخدامك له.

2- (مسموح به فقط أثناء الاستخدام) Allowed only while in use: يسمح هذا الإذن للتطبيق بالوصول إلى تفاصيل موقعك فقط عند تشغيله، وهو الخيار الذي يجب عليك تفعيله لأي تطبيق.

3- (الرفض) Deny: لن يتمكن التطبيق من الوصول إلى تفاصيل موقعك حتى تقوم بالسماح له مرة أخرى.

ثانيًا: تعطيل ميزة مشاركة الموقع في أندرويد نهائيًا:

إذا كنت لا ترغب في مشاركة موقعك على الإطلاق، فيمكنك إيقاف تشغيله بالكامل، من خلال الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات) في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار (الموقع) Location.

قم بتبديل مفتاح التشغيل.

بمجرد تعطيل خيار مشاركة الموقع في أندرويد بشكل كامل، لن تتمكن جميع التطبيقات من الحصول على معلومات موقعك مما يقد يؤثر على عمل بعضها مثل: تطبيق خرائط جوجل أو تطبيقات النقل التشاركي.

ولكن يمكنك دائما تشغيل هذه الميزة فقط في حالة استخدام مثل هذه التطبيقات، ومن ثم ستحافظ على خصوصيتك وتتجنب تتبع جميع التطبيقات لموقعك، بالإضافة للمحافظة على طاقة البطارية.