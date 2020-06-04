كيفية إعداد المعرّف الطبي وميزة نداء الاستغاثة في آيفون

كيفية إعداد المعرّف الطبي وميزة نداء الاستغاثة في آيفون

يقدم هاتف آيفون وساعة آبل الذكية بعض الميزات المفيدة جدًا عندما يتعلق الأمر بالصحة واللياقة البدنية، من ضمنها أدوات مهمة للحصول على المساعدة في حالة وقوع حادث أو إصابة مفاجئة، من خلال (المعرّف الطبي) Medical ID و(نداء الاستغاثة) SOS.

إليك كيفية إعداد المعرّف الطبي وميزة نداء الاستغاثة في آيفون:

قامت آبل بتضمين خيار جديد لمشاركة معلومات (المعرّف الطبي) تلقائيًا مع المستجيبين الأوائل عندما يقوم هاتف آيفون، أو ساعة آبل بإجراء مكالمة طوارئ، وهذه الميزة متاحة لهواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل إصدار iOS 13.5 أو أي إصدار أحدث، وساعة آبل التي تعمل بنظام التشغيل إصدار watchOS 6.2.5 أو أي إصدار أحدث.

ويمكن أن يكون كل من المعرّف الطبي ونداء الاستغاثة – المعروف اختصارًا SOS – أداتان مهمتان لإنقاذ حياتك، حيث يسمح لك (المعرّف الطبي) بتخزين بياناتك الصحية المهمة، مثل: نوع فصيلة الدم، أو الحساسية تجاه دواء ما، حتى يتمكن المستجيبون الأوائل من معرفتها من شاشة القفل مباشرة بدون فتح الهاتف أو سؤالك.

بينما تتيح لك ميزة (نداء الاستغاثة) في الهاتف الاتصال بأرقام خدمات الطوارئ في هاتفك فورًا بعد الضغط بسرعة على زر الطاقة لخمس مرات متتالية، وتنبيه جهات الاتصال التي حددتها، وإرسال التحديثات إليها عندما يتغير موقعك الجغرافي.

كيفية إعداد المعرّف الطبي Medical ID في آيفون:

افتح تطبيق Health في هاتف آيفون.

اضغط على علامة تبويب (الملخص) Summary.

اضغط على صورة حسابك الشخصي في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

ضمن قسم (التفاصيل الطبية) Medical Details، اضغط على خيار (المعرف الطبي) Medical ID.

اضغط على (تحرير) Edit في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

أدخل المعلومات الصحية مثل: تاريخ ميلادك، وفصيلة الدم، وغير ذلك.

اضغط على (تم) Done في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

أضف جهات اتصال للطوارئ، والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من (20) جهة اتصال.

راجع الإعدادات بالضغط على رابط (مراجعة الوصول إلى المعرّف الطبي) Review Medical ID Access.

اختر (مشاركة معلومات الهوية الطبية أثناء مكالمة طوارئ) Share Medical ID Information during an Emergency Call، حيث ستتمكن من مشاركة بياناتك الصحية تلقائيًا مع خدمات الطوارئ من خلال إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية في حالة حدوث طارئ.

كما يمكنك تفعيل خيار (إظهار عند القفل) Show When Locked، لإتاحة الوصول إلى بياناتك الصحية من خلال شاشة القفل مباشرة.

انقر على (تم) Done.

ملاحظة: ستُزامن جميع بياناتك الصحية في (المعرّف الطبي) في تطبيق الصحة على آيفون تلقائيًا مع ساعة آبل الخاصة بك.

كيفية تخصيص إعدادات نداء الاستغاثة في آيفون:

إليك طرق تنشيط ميزة (نداء الاستغاثة) في آيفون للاتصال بخدمات الطوارئ، وهي:

في هواتف آيفون 8 أو الإصدارات الأحدث يمكن للمستخدمين الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وأحد زرّي مستوى الصوت حتى يظهر شريط تمرير طوارئ SOS ثم سحب شريط التمرير للاتصال بخدمات الطوارئ.

في هواتف آيفون 7 أو أي إصدار أقدم يمكن للمستخدمين الضغط بسرعة 5 مرات متتالية على الزر الجانبي حتى يظهر شريط تمرير SOS في شاشة إيقاف التشغيل، ثم سحبه للاتصال بخدمات الطواريء.

إليك كيفية تغيير هذه الإعدادات: