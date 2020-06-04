أخبار الإنترنت

فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية

فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية
15

قالت شركة فيسبوك اليوم الخميس: إنها ستبدأ في وضع علامة على المؤسسات الإعلامية الروسية والصينية وغيرها من المؤسسات الإعلامية الحكومية، كما تعتزم في وقت لاحق من صيف 2020 منع أي إعلانات من هذه المؤسسات تستهدف المستخدمين الأمريكيين.

فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية

ومن بين المؤسسات التي ستوضع لها العلامة المميزة، شبكة (سبوتنيك) الروسية، وتلفزيون (إيران برس)، و(شينخوا نيوز) الصينية. وقال (ناثانيل جليشر) – رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك – في مقابلة: إن المنافذ الإخبارية الأمريكية لا يشملها القرار، لأنها تعتقد بأنه حتى المؤسسات الإعلامية التي تديرها الحكومة الأمريكية تتمتع باستقلالية تحريرية.

وأعلنت فيسبوك – التي أقرّت بفشلها في وقف استخدام روسيا لمنصاته للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 – عن خطط واسعة العام الماضي لإنشاء العلامة التي تميز الإعلانات التي تنشرها المؤسسات الإعلامية الحكومية.

فيسبوك تتخذ إجراءً جديدًا لتمييز منشورات المؤسسات الإعلامية الحكومية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أخبار الإنترنت

فيسبوك تشن حملة على الحسابات القومية البيضاء

أخبار الإنترنت

زوكربيرج يرفض التنازل عن قرار السماح بمنشورات ترامب التحريضية

أخبار الإنترنت

فيسبوك تطلق ميزة لإزالة المنشورات القديمة “المُحرجة” بالجُملة

أخبار الإنترنت

زوكربيرج يواجه رد فعل عنيف من موظفي فيسبوك

أخبار الإنترنت

ترامب يورط لجنة الاتصالات الفيدرالية في حربه مع تويتر

أخبار الإنترنت

الخلافات داخل فيسبوك تزداد بسبب قرار مارك زوكربيرج

أخبار الإنترنت

على عكس تويتر .. فيسبوك لن تزيل مشاركة ترامب

برامج وتطبيقات

فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للتفاعل مع الأحداث المباشرة

أخبار الإنترنت

زوكربيرج يخرج عن صمته ويكشف عن موقفه من معركة ترامب مع تويتر

دراسات وتقارير

ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي “ينتقم فيه” من شركات التواصل

برامج وتطبيقات

فيسبوك تطلق تطبيق Collab المستوحى من TikTok

أخبار الإنترنت

فيسبوك تعيد تسمية محفظة Calibra الرقمية إلى Novi

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد