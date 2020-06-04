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صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف التعلم العميق وتطبيقاته مع خصم 97%

صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف التعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية مع خصم 97%
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  • الحزمة الشاملة للتعلم العميق ومعالجة اللغات الطبيعية The Ultimate Deep Learning & NLP Certification Bundle.
  • عدد الدورات: 6.
  • عدد الدروس: 311.
  • المدة: 36 ساعة.
  • وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  • ستساعدك هذه الحزمة على تعلم أساسيات التعلم العميق، ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي الذي يتضمن تطبيقات الرؤية الحاسوبية مع التعلم العميق، مثل: كيفية تحويل الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) إلى نظام للكشف عن الأشياء بحيث يمكنه تحديد موقع كل كائن في الصورة والتنبؤ بتصنيفه، وهو تطبيق أساسي في السيارات الذاتية القيادة.
  • بالإضافة إلى التعرف على أحدث الخوارزميات مثل: R-CNN وYOLO وSSD لتحقيق توازن بين السرعة والدقة في التعرف على الأشياء.
  • تضم هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة تساعدك على إنشاء تطبيقات لأداء وظائف حقيقة مثل: تصنيف النص، والترجمة الآلية، و(التنبؤ بالمخزون) stock prediction، ودورة تدريبية أخرى حول كيفية استخدام التعلم العميق والتعلم الآلي وعلوم البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة توصيات المحتوى التي تستخدمها جميع الشركات التي تعمل عبر الإنترنت لجذب عملائها، وزيادة المبيعات.
  • كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python، ومكتبة الشبكات العصبية Keras، ومكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل لإنشاء نموذج يمكنه تصنيف الصور.
  • مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
  • اللغة: الإنجليزية
  • التوفر: أونلاين.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
  • تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 1200 دولارِِ.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 97%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا.

إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

  • Computer Vision Applications with Deep Learning
  • Advanced NLP & Sequence Models with Deep Learning
  • Recommender System Applications with Deep Learning
  • The Deep Learning Masterclass: Classify Images with Keras
  • Sentiment Analysis Through Deep Learning with Keras & Python
  • Deep Learning Using Keras Through a Real-World Case Study

الحصول على الصفقة: من هنا.

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