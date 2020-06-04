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صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Meetquo لعقد الاجتماعات مع خصم 97%

صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Meetquo لعقد الاجتماعات مع خصم 97%
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  • الاشتراك مدى الحياة في في منصة Meetquo لعقد الاجتماعات عن بُعد Meetquo Remote Meeting Platform: Lifetime Subscription.
  • Meetquo ليست منصة تقليدية لعقد المؤتمرات والاجتماعات عبر الفيديو، حيث إن جميع منصات وتطبيقات عقد المؤتمرات الأخرى تسمح لك فقط بالتواصل في الوقت الفعلي، ولكن Meetquo تتيح عقد الاجتماعات بشكل غير متزامن. 
  • هذا يعني في الأساس أن أعضاء الفريق لا يتواصلون في الوقت الفعلي، وبدلاً من ذلك يمكنهم إضافة أفكارهم عبر النص أو الفيديو في المواعيد المناسبة لكل منهم.
  • يساعدك هذا في التخلص من مشاكل اختلاف المناطق الزمنية، والانقطاعات والتشتيت الذي يعيق المحادثة، والتأكد من وجود جميع المشاركين في الوقت المحدد، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على شخص واحد لقيادة المحادثة.
  • تتميز منصة Meetquo بسهولة الاستخدام، فكل ما عليك فعله هو إنشاء اجتماع ودعوة الحضور، مع تحديد من يمكنه تحديث مستند الاجتماع الرئيسي ومن يمكنه نشر الاقتراحات والتعليقات فقط.
  • بعد ذلك؛ يمكن لكل مشارك تسجيل مقطع فيديو أو كتابة اقتراح في الوقت الذي يناسبه، وبمجرد أن تصلوا إلى نتيجة، يمكنك إغلاق الاجتماع والطلب من الجميع التوقيع عليه.
  • عدد المشاركين: يصل إلى 20 شخص.
  • التوفر: أونلاين.
  • خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
  • تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
  • هذه الخطة متاحة للمستخدمين الجدد.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 4800 دولارِِ.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 99.99 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 97%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا
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