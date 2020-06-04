صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق Beelinguapp لتعلم اللغات مع خصم 60%
- الاشتراك مدى الحياة في تطبيق Beelinguapp لتعلم اللغات Beelinguapp Language Learning App: Lifetime Subscription.
- يتميز تطبيق (Beelinguapp) بأسلوبه المختلف في تعلم اللغات الجديدة، حيث يتيح لك تعلم اللغة التي تريدها عن طريق الاستماع إلى الكتب الصوتية ثنائية اللغة، مما يساعدك في تطوير مهارات القراءة والتحدث باللغة الجديدة بسرعة.
- يعرض التطبيق النص نفسه بلغتين، لغتك الأم واللغة التي تتعلمها، وفي الوقت نفسه يعرض تسجيل صوتي للنص باللغة التي تتعلمها لتتعرف على كيفية نطق الكلمات بشكل صحيح. وهذا لن يساعدك فقط على تطوير مهارات القراءة، بل سيساعدك أيضًا على تعلم كيفية نطق الكلمات من قبل المتحدثين الأصليين للغة.
- للبدء؛ يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الكتب، مثل: القصص الخيالية، والروايات الكلاسيكية، والأخبار، والتقارير العلمية.
- يتيح لك التطبيق البحث عن الكتب الصوتية التي تضم أيضًا قصص من كل نوع، ويمكنك فلترة القصص على أساس مستوى التعلم الخاص بك لجعل تعلم اللغة سهلاً.
- وأهم ما يميز تطبيق (Beelinguapp) أنه يدعم 14 لغة، من بينها: اللغة العربية، والإسبانية والإنجليزية، والألمانية، والكورية، والفرنسية، والروسية، والتركية، والصينية، وغير ذلك.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الهاتف الذكي.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: جهاز واحد.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- هذه الخطة متاحة للمستخدمين الجدد.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
100 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 60%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.