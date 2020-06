جوجل تكشف عن سعي الصين وإيران لاختراق حملتي بايدن وترامب

قال مسؤول أمني كبير في جوجل اليوم الخميس: إن قراصنة صينيين مدعومين من حكومة بلادهم استهدفوا العاملين في الحملة الرئاسية الأمريكية لجو بايدن. وقال المسؤول نفسه: إن قراصنة إيرانيين استهدفوا حديثًا حسابات بريد إلكتروني تخص موظفي حملة الرئيس دونالد ترامب.

ويعد هذا الإعلان، الذي نشره على موقع تويتر رئيس مجموعة تحليل التهديدات في جوجل (شين هنتلي)، أحدث مؤشر على التجسس الرقمي الذي يستهدف بصورة روتينية كبار السياسيين من جميع المشارب. وقال هنتلي: إنه لا توجد “علامة على اختراق” لأي من الحملتين.

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG

— Shane Huntley (@ShaneHuntley) June 4, 2020