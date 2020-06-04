أخبار الإنترنت

جاك دورسي يمنح 3 ملايين دولار لمنظمة اعرف حقوقك

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أعلن (جاك دورسي) Jack Dorsey، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، عن تبرعه بمبلغ 3 ملايين دولار لمنظمة “اعرف حقوقك” Know Your Rights، التي أسسها اللاعب السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي (NFL) والناشط في مجال الحقوق المدنية (كولين كايبرنيك) Colin Kaepernick.

وتهدف المنظمة إلى العمل على تثقيف وتمكين وتعبئة الجيل القادم من قادة التغيير إلى جانب تعزيز تحرر ورفاهية مجتمعات السود، وقد أدارت معسكرات في أتلانتا وبالتيمور ونيو أورليانز وشيكاغو ونيويورك وميامي وأوكلاند.

ويعد جاك دورسي أحدث مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا يقدم تبرعات للمنظمات المناهضة للعنصرية في أعقاب الاحتجاجات الواسعة النطاق على مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.

وواجه دورسي انتقادات عديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحافظين اليمينيين بسبب وضع تويتر لتحذير على تغريدة لترامب لأول مرة، وقالت المنصة: إن تغريدة ترامب، التي قالت: “عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار”، انتهكت سياساتها بشأن تمجيد العنف.

وتقوم منظمة كولين كايبرنيك بتوعية الشباب بحقوقهم، واشتهر كايبرنيك أثناء اللعب مع فريق (San Francisco 49ers) بأنه ركع جاثيًا خلال عزف النشيد الوطني احتجاجًا على عمليات القتل التي ترتكبها الشرطة ضد السود، وانتقد اتحاد كرة القدم الأميركي والعديد من المحافظين هذه البادرة، قائلين: إنها تقلل من احترام الجنود.

وذكر دورسي أن المنحة تساعد في تعزيز تحرر ورفاهية مجتمعات السود من خلال التعليم والتمكين الذاتي والتعبئة الجماعية لصعود الجيل القادم من قادة التغيير.

وينضم دورسي إلى شركات التكنولوجيا والمديرين التنفيذيين الآخرين الذين يقدمون تبرعات للمنظمات في أعقاب مقتل جورج فلويد، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، (سوندار بيتشاي) Sundar Pichai: إن الشركة ستقدم 12 مليون دولار لتمويل مجموعات الحقوق المدنية، إلى جانب تبرع منصة يوتيوب بمبلغ مليون دولار.

ومن بين عمالقة التكنولوجيا الآخرين الذين تبرعوا لحركات الحقوق المدنية هذا الأسبوع شركة آبل بمبلغ غير محدد، وشركة فيريزون بمبلغ 10 ملايين دولار، ومنصة تيك توك بمبلغ 4 ملايين دولار، وشركة إنتل بمبلغ مليون دولار، ومنصة فيسبوك بمبلغ 10 ملايين دولار، وذلك بالرغم من رفض مارك زوكربيرج إزالة مشاركة ترامب حول الاحتجاجات التي وصفتها تويتر بأنها تمجد العنف.

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