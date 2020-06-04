تطبيق جاهز السعودي ينهي جولة استثمارية بقيمة 137 مليون ريال

يعتبر تطبيق جاهز من أشهر تطبيقات توصيل الأكل في المملكة العربية السعودية، فخلال السنوات الأخيرة ومع النمو الكبير في خدمات التوصيل أصبح تطبيق جاهز من الخيارات المفضلة لعموم المستخدمين، ومع ظهور أزمة كورونا ارتفع استخدام تطبيقات التوصيل ومن بينها جاهز مما جعل الخدمة تحت أنظار المستثمرين.

حيث أعلن تطبیق جاهز عن إغلاق جولة استثمارية (Series A) بقیادة (Impact46) ​وتحت صندوقها (Impact growth) بقيمة 137 مليون ريال.

قال الشريك المؤسس والرئیس التنفیذي لتطبيق جاهز غصاب المنديل في بيان صحفي إن الشركة تسعى إلى مواصلة الاستثمار في توفیر خدمات مختلفة، وتطویر التقنیة الداخلیة، وتقدیم تجربة متنوعة.

من جهته قال عبد العزیز العمران من (Impact46) إن هذه الجولة تعد أكبر صفقة في الاستثمار الجريء من نوعها في السعودیة.

وأوضح البيان أن قيمة الجولة الاستثمارية، جمیعها ممولة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص. ومع ظروف جائحة كورونا تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على تطبيقات توصيل السلع والأغذية في جميع أنحاء العالم.

حيث شهدت السعودية في السنوات الماضية قفزة نوعية في سوق توصيل الطلبات من المطاعم والمواد الغذائية عبر الإنترنت، حيث بلغت قيمة السوق 4.4 ملیار ریال في عام 2019.

يهدف تطبيق جاهز خلال عام 2020 إلى تجاوز الطلبات قیمة ملیار ریال وتنويع مصدره لأكثر من 12000 نقطة بيع في جمیع أنحاء المملكة، كما يخدم التطبيق 3 ملايين مستخدم من خلال شركاء يزيد عددهم على 15000 مندوب توصيل.

تأسست شركة جاهز في عام 2016، وهي شركة تقنية سعودية رائدة في مجال إدارة توصيل الطلبات من المطاعم، وتعمل المنصة على استلام الطلبات الواردة من خلال تطبيق جاهز، وتوفير خدمة التوصيل للمستهلك من خلال شبكة من السائقين الأفراد. وقد أثبت الفريق خلال السنوات الماضية أن نموذج العمل التشاركي الذي يقدمه لشركائه هو أحد أهم ركائز نجاحه.