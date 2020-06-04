بيفورت تعلن عن مبادرة جديدة لمساعدة الشركات الناشئة في الإمارات ومصر والسعودية

أعلنت شركة بيفورت (PAYFORT)، إحدى شركات أمازون، اليوم عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم (#StartUpStayUp) بهدف مساعدة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في الإمارات والسعودية ومصر على زيادة حجم أعمالها ومواجهة التحديات الراهنة.

يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع أبرز البنوك في الدول الثلاث، وهي تستمر خلال الثلاث أشهر القادمة، وتسعى لتقديم الدعم التسويقي للشركات الصغيرة التي تقدم خدماتها إلكترونيًا، بما يساهم في زيادة حركة المتسوقين عبر مواقعها الإلكترونية، وزيادة حجم أعمالها وأرباحها.

سوف تقدم بيفورت عبر تلك المبادرة مليون درهم إماراتي في إطار حملة تسويقية عبر قنوات إلكترونية متنوعة، تشمل مواقع التواصل والمؤثرين والحملات عبر القنوات المجانية والمدفوعة وكذلك إنتاج الفيديو والتسويق عبر البريد الإليكتروني.

دعت بيفورت، وهي أبرز شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، أكثر من 100 شركة من شركائها التجاريين والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرة التي تهدف إلى زيادة أعداد المتسوقين والزائرين لمواقعهم الإلكترونية، إلى جانب دعم انتشار علامتهم التجارية.

كما أعلنت بيفورت تقديم خدماتها مجاناً طوال مدة الحملة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف المبادرة بصفة أساسية مساعدة الشركات الناشئة على امتداد 10 قطاعات رئيسية، تشمل البقالة والمأكولات والمشروبات والخدمات المنزلية والملابس والأزياء ومنتجات التجميل والعناية بالجسم والترفيه والصحة واللياقة البدنية والسيارات والتعليم الإلكتروني. وفيما بدأت الحملة بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها تستعد للانطلاق في كل من مصر والمملكة العربية السعودية.

قال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت: “نحن نسعى دائماً إلى مد يد المساعدة وتوفير قيمة إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم أنظمتها وتهيئتها لتوفير خيار الدفع الإلكتروني أمام المتسوقين عبر مواقعهم”.

وأضاف سدودي: “المبادرة الجديدة (#StartUpStayUp) تسعى لتوفير المساندة والدعم لأكبر عدد ممكن من الشركات، بحيث تتمكن من تطوير أنظمتها نحو قبول السداد والدفع الإلكتروني من المتسوقين، بما يساهم في تعزيز التدفقات المالية للشركة. ففريق العمل في بيفورت يدرك تماماً أن المرحلة الراهنة تعد مرحلة حرجة، وتمثل تحدياً كبيراً أمام الكثير من الشركات الناشئة”.

تستهدف الحملة الوصول إلى أكثر من 5 ملايين شخص، وقد عقدت بيفورت شراكات مع البنوك الرائدة في المنطقة بهدف الترويج للحملة بين عملائها، من خلال إعلانات موجهة خصيصاً لهم، وتشمل بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) في الإمارات العربية المتحدة والبنك التجاري الدولي (CIB) في مصر والبنك السعودي البريطاني (SABB) في المملكة العربية السعودية.

قال سوفو ساركر، نائب الرئيس التنفيذي الأول في بنك الإمارات دبي الوطني ومدير المجموعة: “كبنك من البنوك الرائدة في دولة الإمارات، فإننا ملتزمون بدعم الشركات الناشئة والصغيرة والتي تعتبر مُساهم حيوي في اقتصادنا”.

وأضاف ساركر: “يُسعدنا أن نكون شركاء مع بيفورت في هذه المبادرة والتي ستقدّم أيضاً لعملائنا عروضاً، ومميزات جذابة، مما سيعطيهم قيمة وراحة إضافية في هذه الأوقات الراهنة”.

قال السيد خالد المعمر، مدير عام الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك السعودي البريطاني: “يسعدنا أن نتعاون مع بيفورت في مبادرة (Startup StayUp) لدعم الشركات السعودية الناشئة التي تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب هذا الوباء”. وأضاف: “أثّر هذا الوباء في زيادة معدل تسريح الموظفين ولجوء الشركات إلى تغيير إستراتيجيتها أو تثبيت عروضها للاستمرار في العمل. لهذا نهدف إلى مساعدة الشركات على البدء بشكل صحيح والمساهمة في اقتصاد مستدام وأكثر تنوعاً”.

وقال رشوان حمادي، رئيس قطاع التجزئة والمنتجات بالبنك التجاري الدولي (CIB): “تحتاج الشركات الناشئة الآن المزيد من الدعم أكثر من قبل، لذلك يسعدنا التعاون مع الشركة الرائدة في مجال المدفوعات بيفورت في مبادرة (Startup StayUp) بهدف قيادة الشركات الناشئة نحو الاستمرار في العمل واستدامة اقتصادها خلال هذه الأوقات الراهنة الصعبة”. وأضاف: “هذه الشراكة نشأت من إيماننا بأهمية دور بنكنا في تعزيز نظام التعاون والتنافس في مجال ريادة الأعمال بالإضافة إلى تقديم قيمة لعملائنا من خلال توفير العروض والتخفيضات على منتجاتهم وشركاتهم المفضلة”.