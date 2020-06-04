إصدار أندرويد 11 التجريبي يصل لهواتف Pixel.. إليك أهم الميزات الجديدة

أعلنت شركة جوجل في نهاية الأسبوع الماضي عن تأجيل الكشف عن الإصدار التجريبي من نظام (أندرويد 11) Android 11 – الذي كان محددًا يوم 3 يونيو – بسبب الاحتجاجات الأمريكية، إلا أنه في يوم الثلاثاء الماضي أعلن بعض مستخدمي هواتف جوجل Pixel عن تلقيهم إصدار أندرويد 11 التجريبي (Android 11 Beta).

كشفت بعض التقارير أن الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11 قد وصل على الأقل لمستخدمي هاتف جوجل (Pixel 4 XL)، وربما بعض هواتف جوجل الأخرى، ولكنه ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن.

كان المقصود من الإصدارات السابقة من نظام أندرويد 11 أن تكون نسخ معاينة للمطورين فقط، ولكن الإصدار التجريبي الجديد سيكون متاحًا للمستخدمين لمساعدة المزيد من الأشخاص على اختبار الإصدار الرئيسي التالي من نظام أندرويد قبل إطلاقه رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.

ولكن الأهم من ذلك؛ واستنادًا إلى معلومات من المستخدمين الذين حصلوا بالفعل على هذا الإصدار التجريبي الجديد (Android 11 beta)، فقد ظهرت بعض الميزات والتغييرات الجديدة التي لم تكن موجودة في نسخ المعاينات السابقة.

فيما يلي أهم الميزات الجديدة في الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 11:

1- قائمة زر التشغيل الجديدة للتحكم في الأجهزة:

يتميز نظام أندرويد 11 بدعمه لواجهة تطبيقات برمجية تُسمى (Controls API)، وتسمح للمطورين بوضع اختصارات التشغيل الآلي لأجهزة المنزل في قائمة الإعدادات التي تظهر عند الضغط على زر تشغيل الهاتف.

توفر قائمة زر التشغيل الجديدة مجموعة أكبر من الخيارات، مثل: بطاقات الدفع وعناصر التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإعدادات أخرى مهمة تظهر عند الضغط باستمرار على زر التشغيل والإيقاف في الهاتف، مما يتيح للمستخدمين القدرة على التحكم في الأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة من قائمة زر التشغيل بدلًا من الإنتقال إلى التطبيق أو استخدام أدوات أخرى.

ولكن لا يمكن للمستخدمين الذين تلقوا الإصدار التجريبي اختبار ميزة (عناصر التحكم في الأجهزة) الجديدة نظرًا لعدم وجود تطبيقات متاحة حتى الآن لاختبارها.

2- تضمين عناصر التحكم في الوسائط في الإعدادات السريعة:

أضافت جوجل في أندرويد 11 أيضًا عناصر التحكم في مشغل الوسائط المتعددة داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، التي تسمح لك بتشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.

3- فقاعات الدردشة في تطبيقات المراسلة:

قدمت جوجل العام الماضي ميزة فقاعات الدردشة في نسخ المعاينة لإصدار أندرويد 10، ولكن بمجرد إطلاق الإصدار النهائي، لم نجدها في النظام، ولكنها ظهرت في أندرويد 11، حيث أصبح بإمكان أي تطبيق للمراسلة أو الدردشة استخدام الفقاعات لتسهيل تجربة المستخدم أثناء إجراء المحادثات.

في نظام أندرويد 11 ستشاهد إشعارات المحادثات في تطبيقات التراسل على هيئة فقاعات في جانب شاشة الهاتف، حيث تتيح لك التنقل داخل المحادثات وخارجها دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وعندما تضغط على فقاعة سترى رسائلك السابقة وحقل النص لإرسال رسالة جديدة.

ستحتاج إلى فتح التطبيق للوصول إلى جميع الميزات والإعدادات، ولكن هذه الميزة ستكون طريقة رائعة لإرسال الرسائل السريعة أثناء تنفيذ العديد من المهام في هاتفك.

يدعم أندرويد 11 ميزة فقاعات الدردشة افتراضيًا، والآن يضم الإصدار التجريبي الأول قائمة فرعية جديدة في الإعدادات لتفعيلها.

4- أشكال أيقونات جديدة:

مع إصدار هواتف Pixel 4؛ قدمت جوجل تطبيق (Pixel Themes)، الذي يتيح للمستخدم تخصيص بعض أجزاء واجهة المستخدم، مثل: الخط، واللون، وشكل الرمز من عدد من الخيارات المُضمنة سابقًا.

وقد أضافت جوجل في إصدار أندرويد 11 ثلاثة أشكال أيقونات جديدة للتطبيقات، هي: الأول شكل سداسي ذو زوايا دائرية، والثاني شكل مستطيل منبعج تطلق عليه جوجل اسم (Pebble)، والثالث تطلق عليه جوجل اسم (Vessel)، مما يوسع خيارات تخصيص الواجهة.