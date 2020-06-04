أول سماعة أذن لاسلكية من باناسونيك تنافس AirPods Pro

أصبحت سماعة الأذن اللاسلكية من باناسونيك متاحة للشراء أخيرًا (Panasonic RZ-S500W)، وذلك بعد أشهر من الحديث عنها لأول مرة في (CES 2020)، بحيث إنها تعتبر بديل أقل تكلفة لسماعة آبل (AirPods Pro) مع تزايد شعبية سماعة الأذن اللاسلكية.

وبشكل مماثل لسماعة (AirPods Pro)، فإن (Panasonic RZ-S500W) تأتي مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتقول باناسونيك: إنها توفر تقنية إلغاء الضوضاء المزدوجة الهجينة، وتعمل هذه التقنية على تقليل الضوضاء المتولدة داخل الأذن وخارجها، مما يؤدي إلى أداء إلغاء الضوضاء الأفضل في فئته، وذلك بحسب الشركة.

ويبلغ سعر السماعة 199 دولارًا، الأمر الذي يجعلها أرخص من الكثير من المنافسين، ويمكن للمستخدم السماح للصوت المحيط بالمرور عبر السماعة عندما يحتاج إلى سماع ما يدور حوله، على غرار (AirPods Pro)، وتقول باناسونيك: يمكن النقر ببساطة على مستشعر اللمس للانتقال بين إلغاء الضوضاء والصوت المحيط.

كما يمكن أيضًا استخدام مستشعر اللمس هذا لتنشيط المساعد الصوتي الذي تختاره، سواء كنت تفضل مساعد آبل (Siri) أو مساعد جوجل (Google Assistant)، وتقول باناسونيك: إن دعم مساعد أمازون (Alexa) سيأتي في الأشهر القليلة القادمة.

وبالإضافة إلى تطبيق ميزة إلغاء الضوضاء على الموسيقى، فإن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة تحجب الضوضاء المحيطة ضمن المكالمات الهاتفية باستخدام ميكروفون مدمج، ووفقًا للشركة، فإن الميكروفون يقلل ضوضاء الرياح والتداخلات الأخرى مع تحسين أداء إلغاء الضوضاء وجودة الاتصال.

وتأتي السماعة بعمر بطارية يصل إلى ست ساعات ونصف من التشغيل المستمر مع تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، في حين توفر علبة الشحن 13 ساعة أخرى، كما أن السماعة مزودة بمعيار مقاومة المياه (IPX4)، إلى جانب تصميم هوائي فريد تقول باناسونيك: إنه يوفر اتصالاً موثوقًا به حتى عند استخدام البلوتوث في منطقة مزدحمة.