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5 من الأفلام الوثائقية عن العدالة العرقية ينبغي لك مشاهدتها الآن

5 من الأفلام الوثائقية عن العدالة العرقية ينبغي لك مشاهدتها الآن
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مع استمرار الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حركة الحياة في مجتمع أصحاب البشرة الداكنة مهمة مثل أي وقت مضى، فهي مورد لا يقدر بثمن، أما بالنسبة للأشخاص الذين هم خارج هذا المجتمع فهذا هو وقت الاستماع والتعلم، فإحدى الطرق للقيام بذلك هي من خلال البحث عن العديد من الأفلام الوثائقية والمسلسلات حول الاضطرابات المدنية وعدم المساواة العرقية، فاحتجاجات 2020 وحظر التجول الذي يحدث في الولايات المتحدة ليس بالأمر الجديد؛ إنما يعود إلى تاريخ إنشاء هذا البلد.

من أجل إحداث التغيير في عالمنا، يجب علينا أولاً أن نفهم كيف وصلنا إلى هنا، لذلك إليك 5 من الأفلام الوثائقية عن العدالة العرقية يجب مشاهدتها الآن.

LA ’92:

من الأفلام الوثائقية الأمريكية، إنتاج عام 2017، يتحدث عن أحداث التي حصلت في لوس أنجلوس عام 1992، مما يسلط الضوء على أوجه التشابه مع الوضع الحاصل حاليًا في الولايات المتحدة، تم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان تريبيكا السينمائي في 21 أبريل 2017.

13th:

يعتبر من الأفلام الوثائقية الشيقة التي تتبع أصول نظام السجون التي تحولت إلى مؤسسة للعبودية، حيث  لايزال هذا النظام في الولايات المتحدة موجودًا كعقاب على الجريمة، كما أدى التعديل الثالث عشر إلى ظهور العبودية الحديثة، حيث يتم سجن الأمريكيين من أصحاب البشرة الداكنة بشكل غير مناسب، وغالبًا بسبب مخالفات بسيطة.

3 1/2 Minutes, 10 Bullets:

هو فيلم وثائقي من عام 2015، يرتكز على الأحداث المحيطة بإطلاق النار على جوردان راسل ديفيس عام 2012 ويدرس الحادث نفسه، فضلاً عن التجربة اللاحقة والتغطية الإعلامية والاحتجاجات التي نجمت عن إطلاق النار.

I Am Not Your Negro:

من حركة الحقوق المدنية إلى (Black Lives Matter) إلى التمثيل في هوليوود، يفحص هذا الوثائقي التجربة السوداء الحديثة في أمريكا.

Say Her Name: The Life and Death of Sandra Bland:

عندما ألقي القبض على ساندرا بلاند البالغة من العمر 28 عامًا بسبب مخالفة مرورية، ووجدت بعد ذلك معلقة في زنزانتها بعد أيام، بدأت محنة قانونية لمدة عامين. يوثق هذا الوثائقي معركة العائلة مع تطبيق القانون، ويعتبر من الأفلام الوثائقية الرائعة.

يمكنك مشاهدة هذه الأفلام الوثائقية على يوتيوب ونتفليكس وأمازون برايم فيديو وHBO.

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