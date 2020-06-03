5 إضافات لمتصفح جوجل كروم تساعدك في تحسين الإنتاجية

يعتبر متصفح (جوجل كروم) Google Chrome متصفح الإنترنت الأكثر شعبية في العالم، ومن أهم أسباب ذلك وجود متجر إلكتروني خاص به يحتوي على الكثير من الإضافات في جميع المجالات، لمساعدة المستخدمين على زيادة إنتاجيتهم وتسهيل تصفحهم للإنترنت.

إليك 5 إضافات تساعدك في تحسين الإنتاجية في متصفح جوجل كروم:

1- Tab Wrangler:

إذا كنت تفتح الكثير من علامات التبويب في متصفح جوجل كروم، يمكنك استخدام إضافة Tab Wrangler لإغلاقها بشكل تلقائي بعد مرور فترة محددة، حيث تقوم الإضافة بإغلاق علامات التبويب الخاملة وتخزينها تلقائيًا لسهولة الوصول إليها لاحقًا.

بالإضافة لمنع إغلاق علامات تبويب مواقعك المفضلة وعلامات التبويب المثبتة، وإمكانية مزامنة إعدادات الإضافة بين جميع الأجهزة ومن ثم لن تضطر لضبط إعدادات الإضافة في كل جهاز تنتقل إليه.

2- FoxClocks:

إذا كنت تعمل عن بُعد مع زملاء في مناطق زمنية مختلفة حول العالم فقد تجد صعوبة في تحديد التوقيت المحلي في مناطقهم للتواصل معهم أثناء ساعات العمل الرسمية، يمكنك استخدام إضافة FoxClocks لمراقبة التوقيت المحلي في كل مدينة أو دولة حول العالم.

كل ما عليك هو تثبيت الإضافة في متصفح جوجل كروم، وستظهر لك الأيقونة الخاصة بها في شريط الحالة بجوار شريط العنوان، وفي المرة القادمة التي تريد التواصل فيها مع زميلك، فقط اضغط على أيقونة الساعة في شريط عنوان متصفح جوجل كروم لرؤية هل الوقت مناسب أم لا.

3- Ghostery:

تعمل إضافة Ghostery على منع الإعلانات من الظهور في صفحات المواقع حتى تتمكن من التركيز على المحتوى الذي تشاهده، بالإضافة لحماية خصوصيتك من خلال اكتشاف أدوات التتبع وحظرها في مواقع الويب التي تتصفحها.

كما تقدم ميزة Anti Tracking المحسنة التي تعمل على إخفاء هويتك لحماية خصوصيتك بشكل أكبر، بالإضافة لميزة الحظر الذكي التي تعمل على تسريع تحميل مواقع الويب وتحسين أداءها من خلال حظر الإعلانات وأدوات التتبع.

4- LastPass:

لا تتيح لك إضافة LastPass إمكانية الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك فقط، بل يمكنك استخدامها أيضا لإنشاء كلمات مرور قوية جديدة لحساباتك المختلفة، مع إمكانية مزامنة كلمات المرور عبر جميع أجهزتك.

كل ما عليك فعله هو تذكر كلمة المرور الرئيسية، ويمكنك بعدها استخدام الإضافة لحفظ كلمات المرور وتسجيل الدخول تلقائيًا إلى حساباتك ومزامنة كلمات المرور الخاصة بك ومراجعتها وفحصها ووضع علامة على كلمات المرور الضعيفة والمكررة.

5- Evernote Web Clipper:

تتيح لك إضافة Evernote Web Clipper حفظ الأشياء التي تراها على الويب في حساب Evernote الخاص بك، حيث يمكنك حفظ أي صفحة ويب، ولقطات الشاشة والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

بالإضافة لاستخدام الإضافة في أخذ لقطة شاشة لصفحة ويب كاملة أو تحديدها أو التعليق عليها وحفظها كإشارات مرجعية في حسابك الخاص مع معلومات تتضمن عنوان المقال وعنوان URL ووصفًا موجزًا ​​لصفحة الويب.