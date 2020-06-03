هونر تعلن رسميًا عن هواتف Honor Play 4 بسعر منافس

هونر تعلن رسميًا عن هواتف Honor Play 4 بسعر منافس

أعلنت (هونر) Honor – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – اليوم الأربعاء عن هواتف سلسلة (هونر بلاي 4) Honor Play 4 التي نُشر عنها خلال المدة الماضية العديد من التسريبات.

وتشمل السلسلة هاتفين، هما: (هونر بلاي 4) Honor Play 4، و(هونر بلاي 4 برو) Honor Play 4 Pro. ويمتاز الهاتفان بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى قدرات تصوير مقتدمة.

ويستخدم هاتف (هونر بلاي 4 برو) معالج (كيرين 990) المصنوع بتقنية 7 نانومتر مع مودم 5G منفصل، وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. ومع أن الهاتف يقدم كاميرتين خلفيتين فقط، إلا أن الكاميرتين مميزتان بمواصفاتهما، إذ تأتي الرئيسية مع مستشعر من نوع Sony IMX600 بدقة 40 ميجابكسل ومُرشِّح RYYB، وتقول هونر: إنها تلتقط 40% من الضوء أكثر من الحساسات التقليدية، لذا فهي تدعم مستوى ISO يبلغ 204,800.

وتأتي الكاميرا الخلفية الأخرى بدقة 8 ميجابكسل مع القدرة على التقريب البصري بمعدل 3x، والتقريب الهجين بمعدل 5x، والتقريب الرقمي بمعدل 30x. وتدعم هذه الكاميرا تقنية التثبيت البصري، وتأتي مع نظام للتركيز التلقائي الليزري Laser AF. ويمكن للهاتف تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويقدم (هونر بلاي 4 برو) شاشة من نوع LCD بقياس 6.57 بوصات وبدقة +FHD مع كاميرتين أماميتين ضمن ثقب في الشاشة، وتأتي الأولى منهما بدقة 32 ميجابكسل، والأخرى بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,200 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط، إذ يُشحن 70% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط.

ويتوفر هاتف (هونر بلاي 4 برو) للطلب باللونين الأزرق، والأسود، وذلك بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية، مما يجعله أرخص هواتف هواوي التي تستخدم معالجها الأحدث (كيرين 990).

أما هاتف (هونر بلاي 4) فيقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.81 بوصات وبدقة +FHD، ويأتي حساس البصمة على جانب الهاتف، وذلك على غرار (هونر بلاي 4 برو)، ولكن هناك كاميرا أمامية واحدة ضمن الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

وبخلاف (هونر بلاي 4 برو)، فإن الهاتف يقدم 4 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.89، وبدقة 8 ميجابكسل لكاميرا التصوير الفائق العرض مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تصوير الأجسام القريبة مع فتحة عدسة f/2.4، وبدقة 2 ميجابكسل لكاميرا تسجيل العمق.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Dimensity 800 الذي يمتاز بأنه يحتوي مودم 5G داخله. كما يحتوي بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط.

ويقدم (هونر بلاي 4) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذلك على غرار (هونر بلاي 4 برو)، ولكنه يمتاز بدعم توسعة الذاكرة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويمكن الآن طلب الهاتف باللونين الأسود والأزرق وبسعر يعادل 280 دولارًا أمريكيًا. هذا؛ وتعتزم هونر طرح الهاتفين باللون الأبيض قريبًا.