نصائح تكنولوجية

كيفية تنزيل خرائط جوجل لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت

كيفية تنزيل خرائط جوجل لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت
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يعاني العديد من المستخدمين من ضعف الاتصال بشبكة الإنترنت، وقد يصادف أنك متجه إلى مكان ما ولا تملك اتصال بالإنترنت، هنا يمكنك الاعتماد على تطبيق خرائط جوجل الذي يتيح لك تنزيل الخرائط والاستفادة منها في حال لم يكن لديك اتصال بالإنترنت.

إذا كنت تستخدم وضع التصفح الخفي في خرائط جوجل فيجب عليك إيقاف ذلك، حيث يمكنك تعطيل هذه الخاصية في خرائط جوجل من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • اضغط على أيقونة (القبعة والنظارات) الموجودة في أعلى الزاوية اليمنى من التطبيق.
  • اضغط على إعدادات الخرائط بلا اتصال بالإنترنت.
  • انقر على إيقاف تشغيل وضع التصفح المتخفي.

كيفية تنزيل خرائط جوجل لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت

أنت الآن جاهز لتنزيل خرائط جوجل الغير متصلة بالإنترنت على هاتفك، وإذا كنت لا تستخدم وضع التصفح المتخفي، يمكنك تجاهل ذلك والبدء في الخطوات التالية لتنزيل الخرائط:

  • من الشاشة الرئيسية في تطبيق الخرائط، انقر فوق صورتك الرمزية.
  • اضغط على خيار (الخرائط بلا اتصال بالإنترنت) من القائمة الظاهرة أمامك.
  • انقر على (تحديد خريطتك الخاصة).
  • قم بالضغط والتكبير لتحديد منطقة من الخريطة لتنزيلها.
  • انقر فوق تنزيل.

كيفية تنزيل خرائط جوجل لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت

إذا أردت الآن يمكنك إعادة تفعيل وضع التصفح الخفي، وذلك من خلال:

  • انقر فوق صورتك الرمزية.
  • اضغط على (تشغيل وضع التصفح الخفي) من القائمة.
  • اقرأ من خلال النافذة المنبثقة عن ما هو متاح وغير متاح في وضع التصفح الخفي.

كيفية تنزيل خرائط جوجل لاستخدامها دون اتصال بالإنترنت

إذا كنت لا تشعر بالراحة في إحضار هاتفك معك أو تريد استخدامه فقط في حالة الطوارئ، فتذكر أنه لا يزال بإمكانك طباعة الخرائط للاستخدام الحقيقي دون اتصال بالإنترنت، حيث تتيح لك خرائط جوجل كتابة الملاحظات على الخريطة قبل الطباعة.

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