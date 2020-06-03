نصائح تكنولوجية

كيفية التحقق من معدل ضربات القلب في ساعة سامسونج الذكية

كيفية التحقق من معدل ضربات القلب في ساعة سامسونج الذكية
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تحتوي الساعات الذكية التي تقدمها شركة سامسونج على مجموعة رائعة من الميزات التي تُركز على اللياقة البدنية والتي تستخدم تتبع معدل ضربات القلب كجزء من عملية التقييم، حيث يمكن لهذه الساعات الذكية تتبع عادات النوم والإجهاد.

ومن المتوقع أن يأتي التحديث القادم لساعة Galaxy Watch Active 2 بميزة تخطيط القلب ومراقبة ضغط الدم، مما يجعله خيارًا رائعًا لمراقبة الصحة العامة وبناء العادات الصحية.

إليك كيفية التحقق من معدل ضربات القلب في ساعة سامسونج الذكية:

بغض النظر عن كيفية تخصيص ساعتك الذكية من سامسونج، يمكنك استخدام تطبيق Samsung Health للحصول على جميع البيانات التي تحتاجها للتحقق من معدل ضربات قلبك، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

  • اضغط على زر التطبيقات في ساعة سامسونج الذكية لإظهار جميع التطبيقات المتاحة.
  • اختر تطبيق Samsung Health.
  • حدد خيار (معدل ضربات القلب) Heart rate في القائمة التي تظهر لك.
  • بمجرد الفتح، انقر على كلمة (قياس) Measure لأخذ قياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي.
  • انتظر للحظة بينما تقوم المستشعرات بقياس معدل ضربات قلبك.
  • بعد اكتمال القياس، يمكنك رؤية بياناتك الأسبوعية على الساعة أو يمكنك فتح تطبيق Samsung Health في هاتفك لمعرفة البيانات الشهرية أو الأسبوعية أو اليومية.

الجدير بالذكر أن تطبيق Samsung Health – المعروف سابقًا باسم (S Health) – يمكنه أن يساعدك في بناء العديد من العادات الصحية مثل: التدريبات البدنية، وتنظيم شرب المياه.

بالإضافة لإمكانية تكامله مع أي تطبيق صحي آخر تستخدمه للحصول على جميع المعلومات التي تريدها في مكان واحد، مما يسهل لك بناء عادات صحية ومراقبتها.

تحتوي الشاشة الرئيسية للتطبيق على الأنشطة المختلفة التي يمكنك تتبعها، مثل: الخطوات اليومية التي تقطعها، ومعدل ضربات القلب، مع إمكانية تخصيصها حسب رغبتك لتتبع أنشطة جانبية مثل: تنظيم شرب الماء، ومعدل الكافيين المُستهلك، وعادات النوم، وإدارة الوزن.

بالإضافة لتتبع أنشطة محددة لمجموعة متنوعة من التمارين المختلفة، مثل: الجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة، وتحديد الأهداف التي تريد تحقيقها، أو تحدي صديق للتنافس من أجل التركيز على تحقيق هدف معين أو مجموعة من الأهداف.

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