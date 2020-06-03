أعلنت شركة فيسبوك يوم أمس عن إطلاق أداة جديدة تُسمى (إدارة النشاط) Manage Activity، التي تتيح للمستخدمين حذف صورهم القديمة وإزالة (الإشارات) Tags من الصور وإخفاء المشاركات من حساباتهم.

إليك كيفية استخدام أداة إدارة النشاط في فيسبوك لحذف الصور القديمة:

تهدف أداة (إدارة النشاط) من فيسبوك إلى توفير خيارات عديدة للمستخدمين تمكنهم من الحفاظ على خصوصيتهم وإدارة بياناتهم في منصتها، حيث تتيح لهم فرز الصور التي نشروها طوال فترة استخدامهم للموقع وحذف الصور القديمة منها بشكل فردى أو بالجُملة.

وتقول فيسبوك:” إن تقديم أداة (إدارة النشاط) جاء استجابةً للأصوات المدافعة عن الخصوصية، وأضافت: “نعتقد أن الناس يجب أن يكون لديهم القدرة على إدارة بياناتهم والتحكم فيها، وسنستمر في تطوير طرق جديدة للحفاظ على خصوصية الأشخاص من خلال توفير المزيد من الشفافية والضوابط”.

أطلقت فيسبوك أداة (إدارة النشاط) لمستخدمي التطبيق على الأجهزة المحمولة، و Facebook Lite، وأكدت أنها ستكون متاحة لإصدار سطح المكتب في المستقبل.

تضم الأداة خيارين لحذف المنشورات من (الخط الزمني) Timeline، الخيار الأول يتيح لك إرسالها إلى سلة المهملات، حيث ستُزال من العرض العام فورًا ثم تُحذف نهائيًا من المنصة بعد 30 يومًا، أما الخيار الثاني فيتيح أرشفة المنشورات لتُحذف من العرض العام ولكنها تبقى متاحة للعرض الخاص.

كيفية استخدام أداة إدارة النشاط في فيسبوك:

تأكد من تثبيت أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك في هاتفك، حيث يمكنك تحديثه بالانتقال إلى متجر التطبيقات للتأكد من وصول التحديث، التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

افتح التطبيق، وانتقل إلى صفحة حسابك الشخصي.

مرر لأسفل الشاشة، ثم انقر على خيار (إدارة المشاركات) Manage Posts.

انقر على رمز الثلاثة نقاط الموجود في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

في هذه الشاشة يمكنك تصفية المشاركات حسب التاريخ، سواء نشرتها أنت أو أي شخص آخر في فيسبوك.

حدد الصور أو الصورة التي تريد حذفها.

هنا سيكون لديك ثلاث خيارات للتعامل مع صورك القديمة، هي:

1- (الحذف) Delete: لحذف المشاركات بصورة نهائية، ولكن ستظل المشاركات التي تختار حذفها موجودة في سلة المهملات لمدة 30 يومًا قبل حذفها نهائيًا.

2- (إخفاء من الجدول الزمني) Hide from Timeline: لإخفاء المشاركات من صفحتك الرئيسية وارشفتها، وستكون مرئية لك فقط ولكن لن تُحذف من موقع فيسبوك.

3- (إزالة الإشارات) Remove Tags: لإزالة الإشارة إلى اسمك من الصور التي نشرها شخص آخر في فيسبوك.