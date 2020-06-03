كيفية إنشاء دردشة فيديو جماعية في واتساب مع ما يصل إلى 50 مستخدم

كيفية إنشاء دردشة فيديو جماعية في واتساب مع ما يصل إلى 50 مستخدم

تم تحديث تطبيق واتساب للسماح للمستخدمين بإنشاء محادثات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 50 مستخدم، وذلك بفضل التكامل مع ميزة (Messenger Rooms) التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية.

كشف فيسبوك عن (Messenger Rooms) في أبريل كبديل لبرنامج Zoom و فيس تايم حيث تم نشر غرف مسنجر لمجموعة صغيرة من المستخدمين.

قال فيسبوك إن جزءًا من خطته كانت تتمثل في إتاحة الإمكانية للمستخدمين في واتساب وإنستاجرام لإجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 50 مستخدم، والآن تم تحديث كلا التطبيقين لدعم التكامل.

ترشدك الخطوات التالية خلال عملية إعداد (Messenger Rooms)، لكن ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى تثبيت فيسبوك مسنجر على جهازك أيضًا، حيث يحتاج تطبيق واتساب إلى تطبيق فيسبوك مسنجر عند إنشاء غرفة جديدة، حساب فيسبوك غير مطلوب للمشاركة في هذه الدردشات، لكن يمكنك إنشاء محادثة فيديو جماعية فقط باستخدام حساب فيسبوك.

كيفية إنشاء دردشة فيديو جماعية في واتساب مع ما يصل إلى 50 مستخدم:

قم بتشغيل تطبيق واتساب على جهاز الآيفون. أنشئ محادثة جماعية جديدة من علامة تبويب الدردشة بالنقر على (أيقونة الملاحظة) في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة، كما يمكنك بدلاً من ذلك تحديد غرفة دردشة جماعية حالية والانتقال إلى الخطوة 8. حدد مجموعة جديدة. حدد الأشخاص لإضافتهم إلى المجموعة. انقر فوق التالي. قم بتسمية مجموعتك الجديدة. انقر فوق إنشاء. بمجرد أن تكون في المجموعة الجديدة، انقر فوق زر علامة الجمع (+) وحدد الغرفة. في البطاقة التي تظهر، انقر فوق متابعة في مسنجر. انتظر حتى ينضم الآخرون إلى غرفتك الجديدة في واتساب للاستمتاع بها، كما يمكنك من هنا أيضًا مشاركة رابط للغرفة مع الآخرين حتى يتمكنوا من الانضمام.

غرف مسنجر (Messenger Rooms) ليست مشفرة من طرف إلى طرف مثل محادثات الفيديو الجماعية في واتساب أو فيس تايم، لذلك من المفترض أن يتم استخدامها على أساس غير رسمي، لكن فيسبوك مسنجر يسمح لك بقفل الغرفة التي قمت بإنشائها للحد من عدد الأشخاص الذين انضموا إلى الغرفة.