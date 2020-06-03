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صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف برامج مايكروسوفت أوفيس مع خصم 98%

صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف برامج مايكروسوفت أوفيس مع خصم 98%
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  • الدليل الشامل لاحتراف برامج مايكروسوفت أوفيس The Ultimate Beginner’s Guide to Microsoft Office.
  • عدد الدورات: 12.
  • عدد الدروس: 986.
  • المدة: 70 ساعة.
  • ستساعدك هذه الحزمة على تعلم المهارات التي تحتاجها إليها لزيادة إنتاجيتك من خلال احتراف العمل على برامج (مايكروسوفت أوفيس 2019) Microsoft Office 2019  أو Office 356، والتي تشمل: (وورد) Word، و(أكسيل) Excel، و(بوربويبنت) PowerPoint، و Access، بالإضافة إلى خدمة البريد الإلكتروني التابعة لمايكروسوفت (أوتلوك) Outlook.
  • ستبدأ بتعلم الأساسيات التي تشمل كيفية صياغة المستندات باستخدام Word، وإنشاء جداول بيانات تحليلية باستخدام Excel، وإنشاء عروض تقديمية باستخدام PowerPoint، كما ستتعلم مفاهيم قواعد البيانات وكيفية تصميمها، وكيفية إنشاء الجداول والتقارير باستخدام Access، وإدارة رسائل البريد الإلكتروني وكذلك التقاويم باستخدام Outlook.
  • وبمجرد الانتهاء من الأساسيات؛ ستنقل إلى المستوى الاحترافي لتتعرف على كيفية استخدام الميزات الأكثر تقدمًا في كل برنامج، وكذلك تعلم بعض المهارات الأكثر تقدمًا المطلوبة في مكان العمل مثل: كيفية إنشاء عروض تقديمية جذابة تعتمد على البيانات، وكيفية التعامل مع (الجداول المحورية) Pivot Tables، و PivotCharts و Macros، و Vlookup، وغير ذلك الكثير.
  • بالإضافة إلى كيفية استخدام برمجة VBA لأتمتة توزيع ملفات (أكسل) Excel عن طريق إرسالها كمرفقات بالبريد الإلكتروني، وكيفية استخدام Access لإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقدة، ومعالجتها. 
  •  وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
  • الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
  • تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.
  • مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.
  • اللغة: الإنجليزية.
  • التوفر: أونلاين.
  • السعر الأصلي قبل الخصم: 2400 دولارِِ.
  • السعر الحالي بعد الخصم: 35 دولارًا.
  • نسبة الخصم: 98%.
  • الحصول على الصفقة: من هنا

إليك أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

  • Introduction to Microsoft Excel 2019 Training
  • Introduction to Microsoft Access 2019
  • Introduction to Microsoft Outlook 2019
  • Introduction to Microsoft Word 2019 Training
  • Introduction to Microsoft PowerPoint 2019 Training
  • Intermediate Microsoft Word 2019 Training
  • Intermediate Microsoft Excel 2019 Training
  • Advanced Microsoft PowerPoint 2019 Training
  • Advanced Microsoft Excel 2019 Training
  • Advanced Microsoft Word 2019 Training
  • Advanced Microsoft Access 2019
  • Advanced Microsoft Outlook 2019
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