أخبار الإنترنت

سناب شات تقرر عدم الترويج لترامب بسبب تحريضه على العنف

سناب شات تقرر عدم الترويج لترامب بسبب تحريضه على العنف
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قالت شركة سناب شات اليوم الأربعاء: إنها لن تُروِّج لحساب الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) داخل التطبيق بعد الآن، وذلك بعد أن خلص المسؤولون التنفيذيون إلى أن تغريداته خلال الأيام الماضية عززت العنف.

وسيظل حساب ترامب موجودًا في المنصة وسيستمر في الظهور في نتائج البحث، ولكنه لن يظهر مرة أخرى في قسم (اكتشف) Dicover الذي يُروِّج لناشري الأخبار، والمسؤولين، والمشاهير، والمؤثرين.

وقالت الشركة في بيان: “لن نروج حاليًا لمحتوى الرئيس في منصة (اكتشف) في سناب شات”. وأضافت: “لن نُضخِّم الأصوات التي تحرض على العنف العنصري والظلم من خلال منحهم ترويجًا مجانيًا في (اكتشف). إن العنف والظلم العنصريين ليس لهما مكان في مجتمعنا وإننا نقف مع جميع الذين يسعون إلى السلام والمحبة والمساواة والعدالة في أمريكا”.

وكانت وكالة بلومبرج الإخبارية قد أفادت الشهر الماضي بأن حساب ترامب – الذي لديه أكثر من 1.5 مليون متابع في سناب شات – قد شهد نموًا خلال العام الماضي بنسبة 300%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الترويج المنتظم في قسم (اكتشف). وأخبرت حملة ترامب الانتخابية بلومبرج أنها تُقدر الجمهور الشاب من سناب شات، وكثير منهم سيصوتون لأول مرة في انتخابات 2020.

وتأتي خطوة سناب وسط ضجة متزايدة بشأن التغريدات التي نشرها الرئيس خلال عطلة نهاية الأسبوع كرد فعل على الاحتجاجات السلمية على جرائم القتل التي ارتكبتها الشرطة بحق (جورج فلويد) وغيره من الأمريكيين السود. وقد وضع موقع تويتر بعض تغريدات ترامب خلف شاشات التحذير بسبب “تمجيدها العنف”. أما فيسبوك فقررت تجاهل المنشورات الأمر الذي أدى إلى احتجاج المئات من موظفي الشركة.

وقالت سناب شات: إن قرار إزالة ترامب من قسم (اكتشف) قد تم اتخاذه في نهاية الأسبوع، وذلك بعد أن غرد ترامب بأن المحتجين “سيُستقبلون بأكثر الكلاب شراسة، وأكثر الأسلحة شؤمًا على الإطلاق”.

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