أخبار الإنترنت

جوجل تحذف تطبيقًا هنديًا يستهدف التطبيقات الصينية

جوجل تحذف تطبيقًا هنديًا يستهدف التطبيقات الصينية
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تحركت شركة جوجل لحذف تطبيق أصبح شائعًا للغاية في الهند بعد أن وعد بمساعدة المستخدمين في تحديد خدمات الهواتف الذكية المرتبطة بالصين وإزالتها في وقت يتصاعد فيه التوتر بين المنافسين الآسيويين، وحذفت عملاقة البحث الأمريكية التطبيق المسمى (Remove China Apps) من متجرها لتطبيقات أندرويد.

وأصبح التطبيق – الذي ادعى أنه تطبيق تعليمي – لفترة وجيزة التطبيق المجاني الأكثر رواجًا في متجر جوجل الهندي مع أكثر من خمسة ملايين عملية تنزيل منذ أواخر شهر مايو، وذلك بعد أن سمح للمستخدمين باكتشاف مصدر التطبيقات على الهاتف وحذفها.

وأعلنت الشركة المطورة للتطبيق – (OneTouch AppLabs) – عبر تغريدة على منصة تويتر عن حذف التطبيق من متجر جوجل بلاي، دون تأكيد سبب الإزالة، لكن المعلومات توضح أن سبب الحذف يعود إلى انتهاك التطبيق لسياسة السلوك المخادع.

وتحظر جوجل التطبيقات التي تحاول خداع المستخدمين، كما تمنع أيضًا التطبيقات من تشجيع أو تحفيز المستخدمين على إزالة أو تعطيل التطبيقات الخارجية، إلى جانب أنها تمنع التطبيقات في متجرها من إجراء تغييرات على إعدادات جهاز المستخدم أو ميزاته خارج التطبيق دون علم المستخدم وموافقته.

ووجد بعض مستخدمي تطبيق (Remove China Apps) أنه أبلغ عن محتوى لا يحتوي على رابط واضح يربطه بالصين، من ضمنها تطبيق مؤتمرات الفيديو الأمريكي (Zoom)، ونشرت (OneTouch AppLabs) بيان إخلاء مسؤولية على موقعها على الإنترنت مفاده أن (Remove China Apps) قيد التطوير لأغراض تعليمية فقط.

واكتسب (Remove China Apps) شعبية في الهند وسط تزايد المشاعر المعادية للصين بعد أن دخل الجنود الصينيون إلى ما ترى الهند أنه أراضيها على طول حدود جبال الهيمالايا المتنازع عليها بين البلدين، كما أصبحت الهند قلقة بشكل متزايد من انتشار الشركات الصينية في الاقتصاد.

وعدلت الهند في شهر أبريل سياستها للاستثمار الأجنبي المباشر لفرض تدقيق أكثر صرامة على المستثمرين الصينيين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من شركات ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، وقالت نيودلهي: إنها طبقت هذه الإجراءات للحد من الاستيلاء الانتهازي على الشركات الهندية التي تمر بضيق بسبب الوباء العالمي.

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