أجهزة محمولة

تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب

تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب
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نشر أحد أشهر حسابات التسريبات في موقع تويتر تغريدة كشف فيها عن مواصفات كاميرات هاتف (جالاكسي نوت20 بلس) Galaxy Note20 Plus المتوقع إطلاقه خلال صيف 2020.

ومن المتوقع إطلاق هواتف سلسلة (جالاكسي نوت20) خلال شهر آب/ أغسطس القادم، وبعد العديد من التسريبات المتعلقة بالهاتف، نشر حساب IceUniverse في موقعي تويتر وويبو مواصفات الكاميرات الخلفية لهاتف (جالاكسي نوت20 بلس).

تسريب يكشف عن مواصفات كاميرات +Galaxy Note20 المرتقب

وقال الحساب: إن الهاتف سيقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وحساسًا للتركيز التلقائي بالليزر بدلًا من حساس التصوير الثلاثي الأبعاد ToF.

وسيستخدم (جالاكسي نوت20 بلس) حساس 1/1.33” Samsung Bright HM1، وهو الحساس ذاته المستخدم في هاتف (جالاكسي إس20 ألترا)، وسيساعد حساس التركيز التلقائي بالليزر الكاميرا الرئيسية بدلًا من وجود حساس ToF الذي يحلل أبعاد الصورة.

ولكاميرا التصوير الفائق العرض، ستستخدم سامسونج حساس 1/2.55” ISOCELL Fast 2L3 بدقة 13 ميجابكسل الذي يدعم أيضًا تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF. ووفقًا للتسريب، فإن الهاتف سيقدم عدسات للتقريب البريسكوبي ستستخدم حساس Samsung Slim 3M5 بدقة 13 ميجابكسل. ولأن حساس التقريب سيكون أصغر مقارنةً بهاتف (جالاكسي إس20 ألترا)، فيُتوقع أن لا يتجاوز معدل التقريب 50X بدلًا من 100X في الأخير.

يُشار إلى أن التسريبات السابقة كشفت عن أن هاتف (جالاكسي نوت20 بلس) سيستخدم معالج Exynos 992 المصنوع بتقنية 5 نانومتر، كما كشفت صور ثلاثية الأبعاد عن التصميم المتوقع للهاتف.

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