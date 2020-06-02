5 نصائح لإصلاح مشكلة توقف شاشة اللمس في هاتفك عن العمل

سواء كنت تستخدم هاتف ذكي أو جهاز لوحي فإن توقف شاشة اللمس عن العمل يعتبر أمرًا محبطًا، خاصة عندما تكون الطريقة الوحيدة للتفاعل مع هذه الأجهزة عن طريق اللمس، وفي حين أن هناك طرق يمكنك اتباعها لإصلاح المشكلة بنفسك، إلا أنه في أحيان أخرى يتطلب الأمر الرجوع إلى الشركة المصنعة أو الاستعانة بشخص محترف لإصلاح المشكلة.

إليك 5 نصائح لإصلاح مشكلة توقف شاشة اللمس عن العمل في الهواتف والأجهزة اللوحية:

1- إصلاحات أساسية:

بغض النظر عن مستوى خبرتك، هناك بعض الإصلاحات الأساسية السهلة التي يمكنك تجربتها عندما تتوقف شاشة اللمس عن العمل، والتي تشمل:

إعادة تشغيل الجهاز أو الهاتف: قد يبدو الأمر بسيطًا جدًا، ولكن عندما تتوقف شاشة اللمس عن العمل، فإن إعادة تشغيل الجهاز يكون أحيانًا هو كل ما يلزم لإصلاح المشكلة.

تنظيف الشاشة: في بعض الحالات، ستتوقف شاشة اللمس عن الاستجابة بشكل صحيح بسبب تراكم الأوساخ عليها، لذا من الأفضل إجراء تنظيف شامل للشاشة بقطعة قماش نظيفة.

تنظيف اليدين لتجنب تمرير الأوساخ على الشاشة: عند استخدام الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي تأكد من أن يديك نظيفة وجافة ولا تحتوي على دهون.

إزالة واقي الشاشة: إذا لاحظت وجود مادة غريبة ملتصقة على واقي الشاشة، أو أنه لا يستجيب بالطريقة التي اعتدتها، فقم باستبداله كُليًا بواحد جديد خاصةً إذا كانت هناك شقوق فيه.

2- إصلاحات متوسطة:

إذا تعرض الجهاز لبعض التلف، مثل: سقوطه أو تعرض شاشة اللمس للبلل، فإن إصلاحه يكون أكثر تعقيدًا، ولكن لا يزال من السهل اتباع النصائح التالية لإعادته لحالته الأولى:

جفف الجهاز: يمكن أن تتوقف الشاشات التي تعمل باللمس عن العمل، أو تعمل بشكل متقطع في حالة البلل، في هذه الحالة قد يؤدي تجفيف الهاتف تمامًا إلى حل المشكلة.

الضغط برفق في كل ركن من أركان الهاتف: إذا توقفت شاشة اللمس عن العمل بعد سقوط الجهاز، فقد يتسبب ذلك في انقطاع اتصال المحول الرقمي داخليًا، وفي هذه الحالة قد يؤدي الضغط بلطف على كل ركن من أركان الهاتف إلى إعادة توصيله.

قم بإزالة بطاقة SIM وبطاقات الذاكرة والأجهزة الطرفية وإعادتها: يمكن أن تتسبب المشكلات المتعلقة ببطاقات SIM وبطاقات الذاكرة والأجهزة الطرفية مثل: أجهزة USB في بعض الأحيان في حدوث مشكلات في شاشة اللمس.

3- الإصلاحات المتقدمة:

هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعل شاشة اللمس تتوقف عن العمل، وغالبًا يكون من الصعب معرفة معظمها، ولكن يمكنك اتباع النصائح التالية لاكتشافها:

تفعيل الوضع الآمن: في بعض الحالات، يمكن أن تحدث مشكلة بسبب تطبيق أو برنامج قمت بتثبيته مما يؤدي إلى عدم استجابة شاشة اللمس، فإذا وجدت أن شاشة اللمس تبدأ في العمل عندما تدخل الوضع الآمن، فهناك مشكلة في بعض التطبيقات التي قمت بتثبيتها، وستُحل المشكلة فور حذف هذه التطبيقات.

ضبط استجابة 3D Touch في هواتف آيفون: إذا توقفت شاشة اللمس في هاتف iPhone 6s أو أي هاتف آيفون أحدث، فقد تكون هناك مشكلة في حساسية ميزة (اللمس الثلاثي الأبعاد) 3D Touch، ومن ثم ستحتاج إلى ضبطها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام).

اضغط على خيار (إمكانية الوصول) Accessibility.

اختر 3D Touch.

قم بضبط حساسية اللمس الثلاثي الأبعاد من خلال التبديل في شريط الحالة، إذا لم تستجب الشاشة للمس فقم بإيقاف الميزة تمامًا.

4- تحديث نظام التشغيل:

إذا كان لديك حاسوب محمول يعمل بنظام التشغيل ويندوز أو آبل وكان مزودًا بشاشة تعمل باللمس، فقد يؤدي تحديث برنامج التشغيل إلى حل المشكلة.

5- الاستعانة بمركز صيانة:

إذا كانت شاشة اللمس في هاتفك أو جهازك اللوحي لا يستجيب بعد تنفيذ جميع هذه الخطوات، فيجب اللجوء إلى مركز صيانة إذا كان خارج الضمان، أو إرساله للشركة المصنعة لإصلاحه إذا كان مشمولًا بشروط الضمان.