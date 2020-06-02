5 تطبيقات وأدوات لتطوير مهارات الكتابة لدى الأطفال

تعد الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح الآن واحدة من أهم المهارات التي يجب أن يتعلمها الأطفال في عام 2020، فمن خلال إتقان مهارات الكتابة أو استخدام لوحة المفاتيح بصورة جيدة، يمكنهم إجراء المهام والاختبارات بشكل أسرع.

الخبر السار هو أن هناك الكثير من أدوات وتطبيقات الكتابة الرائعة الموجهة للأطفال التي ستعلمهم كيفية الكتابة بسرعة، وإتقان مهاراتها بطرق سهلة للغاية.

إليك 5 من أبرز تطبيقات وأدوات لوحة المفاتيح التعليمية الموجهة للأطفال:

1- تطبيق Animal Typing:

يتيح التطبيق طريقة بسيطة وممتعة للأطفال لتعلم الكتابة باللمس، من خلال استخدام الحيوانات مثل: الحلزون أو الأرنب أو الحصان لقياس سرعات الكتابة لدي الطفل، فكلما كانت كتابته أسرع زادت سرعة الحيوان، وإذا قام بالكتابة بدقة وسرعة يمكنه فتح المستويات التالية التي تمثل حيوانات أسرع مثل: الفهد.

تساعد هذه التقنية الطفل على إتقان الكتابة في سن صغير، كما يقدم التطبيق أيضًا ملاحظات حول تقدم الطفل ومدى دقة كتابته مما يساعده على تعلم مهارات الكتابة بسرعة ودقة، سواء في شاشات اللمس أو لوحة مفاتيح البلوتوث.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

2- تطبيق Keyboard Fun:

هذا التطبيق صممته أخصائية العلاج المهني (سوزان هوساك) لمساعدة الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية أو التعليمية على تحديد مكان المفاتيح في لوحة المفاتيح، ثم تعلم الكتابة والتهجئة، حيث يتيح للأطفال ربط الأحرف بالكلمات وتحديد موقعها بسهولة على لوحة المفاتيح.

التطبيق متوافق مع لوحة مفاتيح أجهزة آيباد اللمسية ولوحات المفاتيح القياسية، ويقدم للأطفال طرق لتعلم الكتابة بشكل أسرع، وتعلم الحروف الأبجدية، كما يمكنه تقديم الحروف بالترتيب أو بشكل عشوائي، أو عرض جميع الحروف على السطر، أو الحرف المطلوب مطابقته فقط.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ويتوفر كإضافة في متصفح جوجل كروم.

3- أداة Dance Mat Typing:

تتيح أداة Dance Mat Typing للأطفال تعلم كيفية وضع أيديهم بشكل صحيح عند الكتابة لاختيار الحروف في لوحة المفاتيح، وتضم 4 مستويات ينقسم كل مستوى منها إلى ثلاث مراحل، وعند إكمالها يمكن للأطفال أداء اختبار لمعرفة سرعاتهم في الكتابة ليتمكنوا من كسب المكافآت.

4- تطبيق Typing Fingers:

يقدم التطبيق ألعابًا موزعة على 32 مستوى، لتعليم الأطفال كيفية تحديد الحروف والأرقام والرموز لتحسين مهارة الكتابة، من خلال دليل يسمى (Dennis) يساعد الأطفال على استخدام الأصابع الصحيحة لكل مفتاح.

في المستوى التالي يُنشط وضع اللعبة لتعليم الأطفال تحديد الحرف والرقم والرمز الصحيح من خلال الضغط على المفاتيح المقابلة في لوحة المفاتيح، ومع تقدم الطفل خلال المستويات تدريجيًا سيتعلم كيفية استخدام لوحة المفاتيح بطريقة سهلة، وصولًا للحصول على شهادة تبين اجتيازه لجميع المستويات في التطبيق بنجاح.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي.

5- أداة Type-a-Balloon:

تعد أداة Type-a-Balloon مثالية للأطفال من جميع الأعمار الذين يتطلعون إلى تحسين مهاراتهم في استخدام لوحة المفاتيح، حيث تقدم طرقًا لتعليم مهارات الكتابة من خلال البالونات المصممة بشكل بسيط.

كل ما عليهم القيام به هو كتابة الحروف التي تظهر على البالونات في لوحة المفاتيح لتفجيرها، وإذا تجاوزت إحدى البالونات الغلاف الجوي أو ضغط الطفل على مفتاح خطأ فإنه سيخسر النقاط التي جمعها.