نصائح تكنولوجية

4 من أشهر القراصنة الذين مروا على التاريخ

4 من أشهر القراصنة الذين مروا على التاريخ
83

يلعب القراصنة سواءً كانوا من قراصنة القبعة البيضاء أو قراصنة القبعة السوداء دورًا مهمًا في تطور الأمن السيبراني وتحسينه، البعض من القراصنة يتصرف ببساطة من أجل المتعة، بينما يأمل البعض الآخر في كسب الكثير من المال، وبعضهم أصبح مشهورًا تمامًا.

Kevin Mitnick:

هو أكبر القراصنة في العالم، ولد في 6 سبتمبر عام 1963، كان (Kevin Mitnick) من أكثر القراصنة المطلوبين في تاريخ الولايات المتحدة، لقد ارتكب العديد من الجرائم، بما في ذلك سرقة أدلة من (Pacific Bell)، واختراق قيادة الدفاع في أمريكا الشمالية، كما اختراق شبكة شركة (Digital Equipment Corporation).

بعد قضاء خمس سنوات في السجن، قرر هذا القرصان الشهير أن يصبح من قراصنة القبعات البيضاء، حيث عمل كمستشار لأمن الحواسيب ومتحدث عام، وأدار شركته الاستشارية الخاصة.

Julian Assange:

بدأ (Julian) أنشطته في القرصنة عندما كان عمره 16 عامًا، تحت اسم (Mendax) حيث اخترق العديد من الشبكات الحكومية والتعليمية والشركات، أسس موقع ويكيليكس الشهير في عام 2006، وتم اعتقاله في بريطانيا في 7 ديسمبر 2010 بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء السويدي بتهمة الإغتصاب والتحرش الجنسي، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية في قرية بريطانية، ثم لجأ إلى السفارة الإكوادورية في لندن في 2012، وبعد 7 أعوام من اللجوء في سفارة الإكوادور سحب رئيس الإكوادور (لينين مورينو) حق اللجوء من (Julian)، مما أتاح للشرطة البريطانية القبض عليه.

Gary McKinnon:

كان (Gary)، الذي عمل تحت اسم (Solo)، مسؤولًا عن أكبر اختراق للحواسيب العسكرية في عام 2002، فقد وصل إلى العديد من أجهزة الحاسب التابعة لوكالة ناسا والقوات المسلحة الأمريكية، ومن المفترض أنه حذف العديد من الملفات المهمة.

Jonathan James:

بدأ (Jonathan) تحت اسم (c0mrade) في اختراق أجهزة الحاسب عندما كان عمره 15 عامًا، حيث اخترق الشبكات التجارية والحكومية، بما في ذلك وكالة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية وأمضى بضعة أشهر في السجن، كما تم اتهامه بالعديد من الهجمات على الشبكة في عام 2007، وادعى أنه لم يكن متورطًا، وانتحر في نهاية المطاف لأنه كان يخشى إدانته بشكل خاطئ.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
نصائح تكنولوجية

هذه الصورة تتسبب بتعطيل هاتفك الذكي

نصائح تكنولوجية

5 طرق للعمل من المنزل مع الحفاظ على أمن الشركة

نصائح تكنولوجية

9 نصائح لحماية خصوصيتك على الإنترنت خلال انتشار فيروس كورونا

نصائح تكنولوجية

كل ما تريد معرفته عن هجمات التصيد الاحتيالي باستخدام فيروس كورونا

نصائح تكنولوجية

أبرز 4 مفاتيح أمان لحماية حساباتك من الاختراق

نصائح تكنولوجية

8 مدن أمريكية شُلَّت بسبب هجمات طلب الفدية

نصائح تكنولوجية

6 نصائح لتأمين جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز 7

نصائح تكنولوجية

إضافة ووردبريس مجانية لتأمين موقعك ضد الهجمات الإلكترونية

نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك تأمين واتساب من القرصنة الاجتماعية؟

عروض التسوق

صفقة اليوم.. تأهل للحصول على شهادات CompTIA لعام 2020 مع خصم 97%

الأمن الإلكتروني

هذه التطبيقات إن وجدت على هاتفك فهي تسرق بياناتك!

الأمن الإلكتروني

6 خطوات لمواجهة الهجمات الإلكترونية الرامية إلى طلب الفدية

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد