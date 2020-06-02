نصائح تكنولوجية

ميزة تمنع تثبيت تحديث ويندوز 10 الأخير.. إليك كيفية إيقافها

ميزة تمنع تثبيت تحديث ويندوز 10 الأخير.. إليك كيفية إيقافها
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أطلقت شركة مايكروسوفت في نهاية الأسبوع الماضي تحديث شهر مايو 2020 لنظام التشغيل (ويندوز 10) Windows 10 – المعروف أيضًا باسم إصدار (Windows 10 2004) – الذي يقدم عددًا من الميزات الجديدة، والتحسينات للمستخدمين للمساعدة في زيادة الإنتاجية.

ولكن بعض المستخدمين أبلغوا أنهم يتلقون رسالة خطأ عند تثبيت التحديث، حيث تقول الرسالة: “يجب تعديل إعدادات الحاسوب قبل الترقية إلى أحدث إصدار من ويندوز 10. قم بإيقاف بحماية (Memory Integrity) للمتابعة”.

وقد أقرت شركة مايكروسوفت بأن المشكلة في ميزة الأمان (Memory Integrity)، فهي التي تتسبب في منع تثبيت التحديث إذا لم تقم بإيقافها، أو تقم بتحديث برامج تشغيل بطاقة الرسوميات في جهازك.

كما حذرت مايكروسوفت من العواقب التي قد تحدث إذا تجاهلت المشكلة، وفرضت تحديث ويندوز 10 الأخير يدويًا بالضغط على زر (التحديث الآن) Update now، أو استخدام أداة (Media Creation)، أو أي أداة أخرى.

قد تعمل مايكروسوفت على تطوير حل دائم للمشكلة في التصحيح القادم، ولكن في الوقت الحالي يُعد إيقاف تشغيل (Memory Integrity)، أو تثبيت أحدث إصدار من برامج التشغيل، هي أفضل طريقة لضمان عدم مواجهة أي مشكلات رئيسية عند تحديث ويندوز 10.

يمكنك إيقاف تشغيل ميزة (Memory Integrity) من خلال الخطوات التالية:

  • انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في حاسوبك الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.
  • اضغط على خيار (التحديث والأمان) Update & Security.

ميزة تمنع تثبيت تحديث ويندوز 10 الأخير.. إليك كيفية إيقافها

  • اضغط على خيار (أمان ويندوز 10) Windows Security.
  • اضغط على خيار (Core isolation details).
  • قم بإيقاف إعداد (Memory Integrity) من خلال الضغط على زر التبديل الموجود أسفله.
  • قم بإعادة تشغيل حاسوبك، ثم ابدأ في تثبيت التحديث.

ميزة تمنع تثبيت تحديث ويندوز 10 الأخير.. إليك كيفية إيقافها

إذا كنت تستخدم ميز ة (Memory Integrity) ولا تريد إيقاف تشغيلها، فستحتاج إلى تنزيل أحدث إصدار من برامج تشغيل بطاقة الرسوميات، والواي فاي، والبلوتوث من موقع الشركة المصنعة لحاسوبك وتثبيتها، حتى تتمكن من تثبيت التحديث الأخير للنظام.

الجدير بالذكر أنه خلال شهر مارس 2020، اعترفت مايكروسوفت بوجود خطأ آخر في ميزة (Memory Integrity) يمكن أن يمنع برامج التشغيل من التحميل، مما قد يتسبب في مشاكل كبيرة، منها توقف النظام عن العمل.

لذلك إذا اخترت الحل الثاني وهو تثبيت أحدث إصدار من برامج التشغيل ولم ينجح، فسيتطلب منك الأمر اتباع الحل الأول وهو إيقاف ميزة (Memory Integrity) حتى تتمكن من تثبيت التحديث الأخير للنظام.

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