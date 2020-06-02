كيف استطاع تشانغ يي مين تأسيس تطبيق TikTok وجعله عالميًا؟

تشانغ يي مين (Zhang Yiming) رائد أعمال صيني من مواليد أبريل 1983، قام بتأسيس شركة (بايت دانس) في عام 2012، حيث بلغت قيمتها في عام 2019 مايقرب من مليار دولار أمريكي، وبلغ عدد مستخدميها في ذلك الوقت أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا، كما طور تشانغ يي مين تطبيق الأخبار (توتياو) ومنصة مشاركة الفيديو تيك توك ( TikTok ).

تخصص تشانغ يي مين في الإلكترونيات الدقيقة وانتقل لاحقًا إلى هندسة البرمجيات في جامعة نانكاى البحثية العامة التي تقع في تيانجين في الصين، وهي جامعة تصنف من الدرجة الأولى بوزارة التعليم الصينية. تأسست في عام 1919، ويبلغ صافي قيمة ثروته 16.2 مليار دولار.

في عام 2006 أصبح تشانغ يي مين الموظف الخامس وأول مهندس في موقع (Kuxun)، وتمت ترقيته إلى المدير الفني بعد ذلك بعام، غادر تشانغ يي مين (Kuxun) في عام 2008 للعمل لصالح شركة مايكروسوفت، لكنه غادرها بشكل سريع للانضمام إلى شركة (Fanfou) الناشئة التي فشلت.

كانت روح ريادة الأعمال في تشانغ يي مين واضحة، حيث برزت من خلال اختياره للشركات التي عمل بها بعد تخرجه في عام 2005، حيث كانت معظمها شركات ناشئة، حيث شهد عام 2009 استحواذ (Zhang Yiming) على أعمال البحث عن العقارات في (Kuxun) حيث بدأ موقع 99fang.com، كما قام بتعيين مدير تنفيذي للموقع في عام 2011 ليتفرغ لتأسيس (بايت دانس).

لاحظ تشانغ يي مين في عام 2011 أن العديد من المستخدمين كانوا يهجرون أجهزة الحاسب ويتوجهون إلى الهواتف الذكية، حيث بدأ سناب شات خلال ذلك الوقت في اكتساب شعبية بين جمهور المراهقين في العديد من الدول.

أراد (Zhang Yiming) إنشاء منصات تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومنفصلة عن محرك البحث الصيني (Baidu)، حيث كان أول منتج يتماشى مع هذه الرؤية هو منصة إخبارية تسمى (Toutiao).

بالنظر إلى شعبية التطبيقات مثل سناب شات، بدأ تشانغ في تطوير تطبيق يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة لمزامنة الشفاه والكوميديا ​​والموهبة، وذلك بهدف إشراك الجمهور الشاب، حيث قام بدمج الذكاء الاصطناعي للتوصية بمحتوى مماثل للمستخدمين بناءً على تفضيلاتهم وعمليات البحث، تم تطوير التطبيق خلال 200 يوم، وتم إطلاقه تحت اسم (Douyin) في الصين لأول مرة في سبتمبر 2016، وحصل خلال عام واحد على 100 مليون مستخدم، مع أكثر من مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو يوميًا، دفعت هذه الخطوة (Zhang Yiming) إلى العمل على إطلاق التطبيق بشكل عالمي.

في عام 2017 تم إطلاق تطبيق ( TikTok ) في الأسواق الدولية، بشكل رئيسي في آسيا والولايات المتحدة، ومن المثير للاهتمام أن بيانات تطبيق ( TikTok ) يتم تخزينها خارج الصين.

في غضون شهرين من إطلاق ( TikTok )، أنفقت شركة (بايت دانس) مليار دولار لشراء (Musical.ly)، وهي شركة ناشئة مقرها في شنغهاي، و ذلك للاستفادة من قاعدة المستخدمين الشباب للمنصة الرقمية، وفي أغسطس 2018 اندمج ( TikTok ) مع (Musical.ly) لإنشاء مجتمع فيديو أكبر مع دمج الحسابات والبيانات في تطبيق واحد يحمل اسم ( TikTok ).