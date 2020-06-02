البحث العكسي عن الصور هو أداة مفيدة وقوية بشكل لا يصدق، فإذا كنت تحاول معرفة ما إذا كانت الصورة التي تنظر إليها قد تم استخدامها من قبل أم لا، فربما تريد تتبعها إلى المصور أو المصمم الأصلي لها، أو ربما تريد التأكد من أنك لا تتعرض للخداع من قبل شخص يستخدم صورة شخص آخر. إذا كنت تستخدم جهاز الحاسب، فإن البحث العكسي عن الصور بسيط جدًا، لكن في حالة عدم معرفتك، يمكنك القيام بذلك بسهولة على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

كيفية البحث العكسي عن الصور باستخدام هاتف أندرويد:

إن أسهل طريقة للقيام بعملية البحث العكسي عن الصور على أندرويد بشكل مباشر هي استخدام متصفح جوجل الشهير جوجل كروم، يتم تثبيت متصفح كروم في الغالب بشكل افتراضي على هواتف أندرويد التي تأتي مع خدمات جوجل بلاي، لذلك يجب أن يكون لديك بالفعل، وإذا لم يكن لديك فبإمكانك تنزيله الآن ثم اتبع الآتي:

قم بتشغيل متصفح جوجل كروم.

انتقل إلى images.google.com

اضغط على أيقونة الثلاث النقاط في أعلى الزاوية اليمنى للتطبيق.

انقر على خيار (موقع سطح المكتب).

انقر فوق رمز الكاميرا الموجود في مربع البحث.

قم بتحميل الصورة.

سيظهر لك الآن جميع الاستخدامات للصورة التي تبحث عنها، حيث يمكنك الوصول لأصل الصورة من بين الخيارات الظاهرة.